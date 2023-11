De câți ani lucrează Iuliana Marciuc în TVR. Puțini jurnaliști ating performanța ei: „Asta m-a făcut de fiecare dată să merg mai departe” VIDEO EXCLUSIV

Iuliana Marciuc se numără printre cele mai longevive vedete ale postului național de televiziune. Prezentatoarea emisiunii “Destine ca-n filme” ( TVR 2) a primit aseară la Gala Radar de Media premiul pentru cei 33 de ani de activitate jurnalistică.

Cu această ocazie, Iuliana Marciuc a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri în care ne-a spus de ce a rămas fidelă postului de televiziune la care a debutat, dar ne-a vorbit și despre evoluția ei profesională de la titulatura de crainică la cea de prezentatoarea TV și producătoare.

Iuliana Marciuc s-a numărat printre crainicele care și-au făcut apariția în 1990 pe micul ecran, astăzi fiind gazda, dar și producătoarea formatului “Destine ca-n filme”, o emisiune care prezintă povești de viață memorabile. De-a lungul anilor, a prezentat emisiuni și programe speciale, precum: Seara porților deschise, Tip top minitop, Karaoke show, Album duminical, Impas în doi, Muzica e viața mea, 90 de minute pentru sufletul tău, Acces la succes, Miezul zilei, în a căror realizare s-a și implicat.

Playtech Știri: Ce mai faci, Iuliana? În seara asta iei încă un premiu.

Iuliana Marciuc: Da, fiecare premiu te bucură. Este o recunoaștere cumva a aceea ce faci acest premiu pentru 33 de ani de carieră. Aș mai adăuga eu în aceeași televiziune și anume Televiziune Națională cu programe de succes de-a lungul anilor și cam despre asta cred că e premiul.

Până acum, ce ți s-a părut cel mai dificil de realizat în televiziune? Ai avut mai multe responsabilități.

Sigur că cea mai complicată este producția și tocmai de asta urci treaptă cu treaptă ca să ajungi la producție. Și acum fac producție, Destine ca-n filme este o producție săptămânală, pe care o moderez, dar o și produc. De anul trecut începând fac și producție de spectacol și anume spectacolul de la Sala Palatului al lui Adrian Enache și e o provocare și asta foarte mare, pentru că Sala Palatului este ea în sine o provocare să o umpli și să oferi de fiecare dată altceva. Și m-am bucurat că am fost eu cea care am început cu această tradiție pentru Adrian anul trecut și ,iată ,o continuăm și anul acesta pe 14 noiembrie.

De ce a rămas Iuliana Marciuc la TVR: “Asta m-a făcut de fiecare dată să merg mai departe”

De-a lungul timpului, presupun că ai primit oferte de a merge la alte posturi TV. Ce te-a determinat să rămâi fidelă postului național?

Cred că ține foarte mult și de firea fiecărui om, eu sunt statornică și oricum am găsit în televiziune de fiecare dată provocări noi și asta m-a făcut de fiecare dată să merg mai departe. Și pentru mine televiziunea este o familie, eu acolo am crescut, acolo am început, nici nu mă văd făcând altceva sau în alt loc.

Ca și Andreea Marin, și tu ai o pregătire în alt domeniu.

Am absolvit Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică.

În liceu, Iuliana Marciuc a lucrat la radio

Cum te-a ales televiziunea sau cum ai ales-o tu pe ea?

Încă de pe vremea liceului, am colaborat la radio România Actualități și realizam emisiuni pentru tineret acolo, despre viața studențească și apoi în Academia de Studii Economice la fel, am realizat aceste emisiuni. Trebuie să plec că iau premiu.

Video: Catalin Shadi Sirbu