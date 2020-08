De câte ori a fost Raed Arafat la terasă, în plină pandemie. Adevărul s-a aflat, e ca toți românii

Raed Arafat, șeful DSU, este omul responsabil cu stabilirea și anunțarea restricțiilor pentru români. Așa că nu miră pe nimeni că, mai ales în ultima perioadă, nu este deloc în topul celor mai simpatizate personaje. Cei care au respectat la linie numeroasele reguli impuse pe timpul pandemiei ar vrea ca la fel să facă și oamenii care le impun. Ceea ce nu se întâmplă de fiecare dată. Arafat a fost întrebat dacă a ieșit la terasă în ultima perioadă, iar răspunsul său a fost cât se poate de sincer. A precizat, însă, că a fost atent ca reglementările impuse să fie respectate.

„De la începutul pandemiei până acum, am fost de 3 ori la terasă, în exterior. Când am fost, terasele erau foarte bine. Am văzut o respectare a măsurilor care erau impuse. Dacă nu erau respectate, eram primul care se ridica și pleca. Acum, când intrăm în spațiu închis, în interior, riscul are o creștere, dar trebuie respectate regulile. Noi am avut discuții cu reprezentanții HoReCa. Interesul lor nu e numai să nu se infecteze vreunul dintre clienți. În primul rând este să nu se infecteze personalul lor, pentru că altfel închide restaurantul sau închide activitatea”, a explicat Raed Arafat.

Raed Arafat anunță redeschiderea restaurantelor. Se va folosi doar 50% din capacitatea unităților

Arafat a explicat și în ce condiții vor fi deschise restaurantele din interior. Se va folosi doar 50 la sută din capacitatea acestor unități, iar pe unele mese se va menționa că nu pot fi folosite.

„Cei care merg la restaurant trebuie să știe că este o limită – trebuie să vadă că nu este ocupată toată capacitatea. O să vedem cât stabilește Ministerul Sănătății, dar va fi în jur de 50% cel mai probabil. Deci capacitatea restaurantului nu poate fi ocupată la maxim.

Dacă vezi toate mesele pline, una lângă cealaltă, înseamnă că nu se respectă regulile. Dar nu cred că cineva va face acest lucru și cred că se va respecta această măsură. Poate se păstrează mesele, dar va fi scris pe unele ‘nu se stă la această masă'”.