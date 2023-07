David Popovici ia o pauză de la înot, după înfrângerea de la Mondiale. Mesajul, viral pe Internet: ”Să am grijă de psihicul meu”

David Popovici a făcut un anunț care a luat prin surprindere pe toată lumea. Celebrul sportiv a dat vestea că va lua o pauză de la înot, după înfrângerea de la Mondialele din Japonia. Tânărul și-a motivat alegerea și a explicat exact de ce vrea să se retragă pentru o perioadă din domeniul său de activitate.

David Popovici nu a reușit să ia aurul la CM din Japonia, ci s-a clasat pe locul patru. A primit o mulțime de critici, care mai de care mai dure și abia acum a vorbit despre acest concurs, printr-o postare pe rețelele de socializare.

Înotătorul a mărturisit că a avut parte de cel mai intens an din viața lui din toate punctele de vedere. A participat la multe competiții, a muncit din greu, a susținut și examenul de bacalaureat și se declară mulțumit de tot ce a realizat până acum.

“Chiar dacă a pierdut o competiție, spune că se bucură că a învățat o lecție și nu a devenit un robot care știe doar să câștige și nu acceptă eșecul.

E complet normal și uman să nu-ți iasă întotdeauna. Chiar prefer să fiu un sportiv complet, care să știe să gestioneze suișurile și coborâșurile carierei imprevizibile pe care ți-o aduce sportul, prefer să fiu asta decât un robot care știe doar să câștige. Consider că aceste experiențe mă fac mai puternic.

A fost cel mai intens an din viața mea, de la recordul mondial, până la BAC, până la Fukuoka. A fost un an haotic, bizar, dar am izbutit. Cred că acum e o oportunitate foarte bună pentru mine să înțeleg curajul și asumarea.

Ține numai de mine cum reacționez când întâmpin obstacole în drumul meu. Doar asta pot controla. E un proces, iar eu sunt aici să învăț.”, a scris sportivul pe Facebook.