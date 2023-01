David Popovici despre posibila plecare din România. Marele campion nu știe ce îi rezervă viitorul

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, a vorbit despre posibila plecare a lui David Popovici din țară, dezvăluire care a surprins pe toată lumea, inclusiv pe campion, care a venit cu o reacție neașteptată după declarațiile sportivei. Care este, de fapt, adevărul? România îl va pierde sau nu pe cel mai bun înnotător al anului 2022?

Informația confrm căreia David Popovici ar avea de gând să plece din România pentru a urma studiile în străinătate a fost elucidată chiar de sportiv. Acesta a afirmat că și el a aflat în urma declarațiilor făcute de președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern că ar urma să plece în străinătate, însă adevărul este total diferit.

De fapt, campionul dorește să-și continue antrenamentele alături de echipa sa și să participe în continuare la competiții sportive care să-i aducă și mai multe perspective și satisfacții, atât profesionale, cât ți personale.

„Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri. Planul meu este să îmi văd de treaba aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a afirmat sportivul român.