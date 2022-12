David Popovici a dat lovitura pe final de an! Reușita lui colosală dinainte de Crăciun

În acest an, România s-a putut mândri și lăuda cu performanțele imposibile realizate de David Popovici. Dar, deși suntem pe ultima sută de metri a anului, campionul european David Popovici va încerca să adauge alte distincții la palmaresul său uimitor de medalii. Sportivul român a confirmat că va concura la Campionatele Mondiale „Fina Short Course” de la Melbourne. Evenimentul sportiv are loc în perioada 13-18 decembrie.

David Popovici vrea să bată recordul la Melbourne

David Popovici, în vârstă de 18 ani, a câștigat în 2022 titlurile mondiale pe curs lung (bazin de 50 de metri), precum și titlurile europene la 100 și 200 de metri liber. Medaliile aveau să fie atât la seniori, cât și la juniori.

El a doborât, de asemenea, recordul mondial la 100 m liber la Roma 2022. Noul timp de referință a fost de 46,86 în timpul unui an de debut uluitor. Popovici a stabilit un nou record al României la 100 m liber scurt, de 46,62. Recordul a fost realizat la campionatele naționale, înainte de a cuceri titlul la 200 m, în 1:43,06.

„Mă duc la Mondialele de luna viitoare pentru a învăța. Este foarte diferit de normal, (bazinul) înjumătățit, de două ori mai multe ture și este o competiție pentru cei mai explozivi, dinamici și puternici. Nu am niciun obiectiv de timp sau de loc. Dacă ajung în finală, grozav. Dacă voi obține medalii, eveniment mai bun, dar nu țintesc neapărat acest lucru. Voi învăța de la cei care sunt mai buni decât mine în cursă scurtă”, a declarat tânărul David Popovici, care îl va înfrunta în Australia pe Kyle Chalmers, favorit al casei și actualul deținător al recordului mondial la 100 de metri în bazin scurt.

Campioantele Mondiale de la Melbourne 2022 se vor desfășura în perioada 13-18 decembrie și face parte din pregătirile pe termen lung ale lui Popovici pentru Campionatele Europene din 2023, care vor avea loc în București, în luna decembrie a anului viitor.

La 17 ani a făcut istorie în sportul mondial

În luna august a acestui an, când avea 17 ani, David Popovici făcea istorie în natația mondială. A devenit cel mai rapid om care a înotat vreodată proba de 100 de metri liber. În ziua a treia a Campionatelor Europene din 2022, Popovici a reușit un timp final de 46,86. Astfel a cucerit nu doar aurul, ci și a depășit recordul mondial de 46,91. Recordul era stabilit de brazilianul Cesar Cielo în 2009.

David a urcat deja pe podium la Campionatele Mondiale din 2022 și la Campionatele Europene de juniori din 2022 înainte de a lua aurul la Roma. În plus, și-a adjudecat prima poziție în proba de 200 m liber la Campionatele Europene din 2022. Cu performanțe revoluționare ca acestea cele de la Roma, lumea vrea să vadă ce mai are de oferit Popovici și la Melbourne. După cum declară, adolescentul plănuiește să facă performanță la Campionatele Mondiale FINA Short Course din acest an.

Actualul record național al României la 100 liber SCM se află la 46,64, 46,64. Recordul avea să fie stabilit de Robert Glință la Campionatele Europene din 2021. În ceea ce-l privește pe Popovici, cel mai rapid record al său la 100 liber SCM se află la 46,77. Timpul, deloc de neglijat, a fost înregistrat în circuitul de Cupă Mondială FINA de anul trecut.

Tatăl lui David, Mihai Popovici confirma că fiul său vizează într-adevăr campionatele programate pentru Australia în decembrie. Asta înseamnă că vom vedea cel mai probabil un duel între Popovici și deținătorul actualului record mondial la 100 liber pe distanța scurtă, australianul Kyle Chalmers. În plus, având în vedere recordul mondial de 44,84 al lui Chalmers stabilit anul trecut, Popovici trebuie să coboare puțin peste 1 secundă pentru a-și adjudeca al doilea record mondial la seniori.