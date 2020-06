Daria Radionova, avertisment dur pentru Bianca Drăgușanu! “A chemat preotul”

Zilele acestea au început să curgă noi informații despre relația lui Alx Bodi cu rusoaica Daria Radionova și se pare că paradisul găsit de Bodi s-a cam evaporat, cel puțin după spusele mai tinerei lui partenere.

După marele scandal iscat odată cu divorțul Biancăi de afaceristul Alex Bodi, acum aflăm că lucrurile nu prea funcționează așa cum și-ar fi dorit acesta în relația sa cu blonda rusoaică, Daria. Blondina a făcut zilele acestea câteva declarații despre relație și încearcă să-i dea un sfat Biancăi, mai voalat ce-i drept, dar mesajul ar fi că nu merită efortul de a se împăca cu el. Într-o declarație făcută celor de la spynews, blonda a vorbit de relația ei cu Alex Bodi și despre adevărata lui față, după ce, la mare fiind Bodi ar fi încercat să se împace cu Bianca Drăgușanu.

În același interviu rusoaica povestește despre minciunile și promisiunile false făcute de Alex Bodi și despre presiunile și certurile avute de blondă cu familia sa, aceștia fiind împotriva relației sale cu Alex Bodi.

”Mi-a spus că vrea doi copii de la mine, a invitat preotul acasă, m-a prezentat familiei, prietenilor, apoi și eu l-am prezentat părinților mei. Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine!

Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă! Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie. Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău! A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, a declarat Daria Radionova.