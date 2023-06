Dana Săvuică, primele declaraţii despre moartea lui Stephan Pelger. „Nu cred că s-a sinucis”. Ce spune mama lui Răzvan Ciobanu EXCLUSIV

Dana Săvuică, primele declaraţii despre moartea lui Stephan Pelger, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Designerul de modă a fost găsit decedat, în propriul său atelier din Sectorul 2 din București, marți, 8 iunie. Vedeta ar fi decis să își încheie socotelile cu viața, potrivit ultimelor informații. FOTO

Informația momentului în lumea mondenă din România! Stephan Pelger s-a stins din viață, la vârsta de 44 de ani. Celebrul designer de modă, cunoscut pentru creațiile sale inedite, a fost găsit fără suflare, marți, 8 iunie, în atelierul său din Sectorul 2 din București. Descoperirea a fost făcută de către un vecin al vedetei.

Autoritățile au fost alertate imediat, la fața locului deplasându-se câțiva agenți de poliție și medici. Aceștia din urmă nu au mai putut face nimic pentru a salva viața creatorului de modă, astfel încât a fost declarat decesul.

Potrivit celor mai recente informații, Stephan Pelger ar fi decis să își încheie singur socotelile cu viața, spânzurându-se. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc decesul.

Lumea mondenă trăiește un real șoc. Dana Savuică, femeie de afaceri și realizatoare de emisiuni de televiziune, a avut prima reacție despre tragicul eveniment, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Fostul fotomodel a respins teoria unei sinucideri, explicând că designerul de modă era foarte atașat de mama lui, care avea nevoi speciale și pe care o îngrijea îndeaproape.

„Sunt șocată, n-am cuvinte. Eram prieteni. Eu știam că totul era okay. Recent am fost în Bali și am purtat o rochie din colecția lui și l-am tăguit, iar el mi i-a trimis inimioare. Mi-a dat o rochie și la Concertul ABBA, de anul trecut, de la Londra. Ne vizitam, eram prieteni. Nu foarte apropiați, nu mergem la petreceri împreună, dar mergeam la el și îmi alegeam haine.

E clar că s-a întâmplat ceva, să așteptăm să vedem ce spun medicii legiști. Eu nu cred că s-ar fi sinucis, nu cred asta. Era plin de viață, avea o efervescență artistică și umană… Și, în general, nu-mi place să fac speculații. Îmi închipui ce este acum în sufletul mamei lui, el o iubea enorm, era extrem de atașat de ea, n-avea cum să se sinucidă, pentru că el trăia și pentru mama lui, care are nevoi speciale și avea grijă de ea, nu știu ce s-a întâmplat.

Îmi pare rău că acum sunt în Grecia, lucrez, mă întorc de-abia marțea viitoare, aș fi vrut să fiu alături de familia lui”, a declarat Dana Savuică, în exclusivitate pentru Playtech Știri.