Dana Marijuana, prinsă sub influența drogurilor la volan. Artista a fost reținută de DIICOT, ce s-a găsit în casa ei

Dana Coteanu, cunoscută sub numele de Dana Marijuana, a fost surprinsă de poliție în stațiunea 2 Mai conducând sub influența drogurilor. În cursul nopții trecute, autoritățile au oprit-o în trafic și, conform informațiilor furnizate de Realitatea Plus, aceasta a fost testată pozitiv pentru amfetamină și canabis.

Incidentul a avut loc în stațiunea 2 Mai, același loc unde Vlad Pascu a fost implicat recent într-un accident fatal. După ce a fost reținută, Dana Marijuana a fost condusă la audieri pentru a clarifica situația.

Probleme mari pentru Dana Marijuana

Update 23 august 2024, ora 14.00. Daniela Coteanu (Dana Marijuana) a fost reținută, vineri, 23 august, de DIICOT pentru trafic și deținere de droguri. Polițiștii au făcut percheziții în casa vedetei și a altor trei persoane, unde au descoperit cantități mari de substanțe interzise.