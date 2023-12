Dana Budeanu şi gluma anului, la iUmor. Remus Iosub, câştigătorul sezonului 13: „De unde credeţi că vine?”

Remus Iosub este câștigătorul sezonul 13 de la iUmor. Celebrul comediant a reușit să îi cucerească pe cei de acasă, dar mai ales pe jurați, care au avut încredere în el încă de la prima apariție. Actorul a plecat acasă cu premiul cel mare, iar una dintre glume l-a făcut mai bogat cu 20.000 de euro: cea pe seama cunoscutei Dana Budeanu.

Remus Iosub este unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din România. Se bucură de un succes formidabil în ultima perioadă și a debutat chiar și în lumea filmului, obținând un rol în Bravo, tată, de la Antena 1, postul TV ce l-a făcut celebru,

Comediantul a câștigat sezonul 13 al emisiunii iUmor, obținând premiul de 20.000 de euro. În cadrul spectacolului de pe Antena 1, artistul a pregătit un moment umoristic plin de subînțelesuri, cu referire la interlopi, bombardieri și alte persoanje controversate din România.

Remus Iosub, câștigătorul iUmor, a conceput personajul Ramore, un „bombardier” al Bucureștiului, și a intrat atât de bine în această întruchipare încă de la preselecții, încât chiar și membrii juriului au fost puși în situația de a se întreba dacă acesta este doar un act de scenă sau reprezintă cu adevărat realitatea.

În finala desfășurată duminică, Remus Iosub a ironizat de fapt figura „bombardierilor”, susținând că aceștia se regăsesc tot mai des în societatea noastră. Acesta a dat naștere personajului Ramore, un „bombardier” al Bucureștiului, și a intrat atât de bine în acest încă de la preselecții.

Chiar și membrii juriului au fost puși în situația de a se întreba dacă acesta este doar un act de scenă sau reprezintă cu adevărat realitatea. A reușit să îi convingă pe toți că este talentat și știe ce face în meseria pe care și-a ales-o.

În finala iUmor, Remus Iosub a ironizat de fapt figura „bombardierilor”, susținând că aceștia se regăsesc tot mai des în societatea noastră. Nu a scăpat nici Dana Budeanu, unul dintre cele mai cunoscute personaje din România, care atrage atenția cu fiecare apariție.

Remus Iosub este foarte împlinit în plan profesional, unde lucrurile merg ca pe roate. După ce a câștigat iUmor, a devenit și mai cunoscut și apreciat de o mulțime de oameni. Are spectacole mereu, o activitate densă și

Află și:

Remus Iosub și soția sa, Denisa Drăgan, au participat și la emisiunea „Chefi la cuțite” cu un preparat numit „mâncare de bombardieri”. Au făcut furori la competiție și au stârnit hohotele de râs juraților, impresionați de atitudinea lor.

În timpul participării sale la iUmor, tânărul ironiza bombardierii și alte personaje emblematice pentru România. Din acest motiv, cei doi au optat pentru pregătirea unui preparat sofisticat, și anume coadă de homar cu garnitură de cartofi wedges dulci la cuptor.

Viața lui Remus Iosub s-a schimbat, însă, după ce a devenit tată. Celebrul comediant s-a căsătorit cu aleasa sa, Denisa Drăgan, deși înainte au avut ceva probleme în cuplu. Au fost protagoniștii unor scandaluri de toată frumusețea în mediul online, mai exact pe TikTok, acolo unde sunt foarte celebri.

Vezi și: Cătălin Bordea, mesaj cu subînţeles pentru Livia. Ce tatuaj şi-a făcut comediantul după divorţ. Foto

Au trecut peste aceste probleme și au devenit, într-un final, părinți. Sunt foarte mândri de această reușită și și-au intrat serios în rolul de părinți. Sunt îndrăgostiți de cea mică, iar Remus Iosub face eforturi mari să le fie fetelor sale alături, având în vedere că ele locuiesc în Marea Britanie și el are multă treabă în România.

Remus Iosub și Denisa Drăgan au trăit o mare dramă până acum. Cei doi și-au dorit mereu să devină părinți, dar visul lor a devenit realitate foarte greu, pentru că femeia a pierdut mai multe sarcini și nu reușea deloc să ducă la final una.

Cei doi au simțit că fiica lor a venit ca prin minune pe lume, deși nu se așteptau să fie atât de norocoși. Și-au pierdut de multe ori speranța, dar au reușit să își strângă acum copilul mult așteptat în brațe.

„Te-am așteptat atât de mult. Câteodată îmi era și jenă sa mai sper ca ai sa apari, după ce ai devenit realitate mi s-a spus ferm in față de către apropiați ca au crezut ca am luat-o razna, ca după atâtea pierderi de sarcină am început sa îmi închipui ca sunt gravidă… nu i-am judecat, nu, nici măcar o secunda.

Acum privind in trecut, pare ireal ca eu și tati sa îți pierdem atât de mulți frați intr-un timp atât de scurt, tu doar sa te gândești ca ești o luptătoare și ca ai învins corpul meu defect, iar când îți este cel mai greu, gândește-te ca ai 4 frati acolo sus care te protejează și veghează la fiecare pas pe care îl faci in viața ta, și ca ei sunt tare mândrii ca tu ești învingătoare și tare des te aplauda”, spunea Denisa pe rețelele de socializare.