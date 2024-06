Dana Budeanu s-a pozat provocator în intimitate. Ce a lăsat la vedere, imagini care taie respirația bărbaților

Celebra Dana Budeanu, pesonaj controversat în ultima perioadă, mai ales prin comentariile ei acide la aproape orice, a reușit să încingă imaginația internauților, după ce s-a pozat provocator în intimitate, iar cei care îi urmăresc postările au văzut ce a lăsat la vedere.

Celebra Dana Budeanu s-a pozat provocator în intimitate

Intrată de ceva vreme în atenția opiniei publice prin multele ei comentarii acide, atât mondene, cât și politice, Dana Budeanu este un personaj atipic în spațiul media românesc. A reușit în ultimii ani să-și atragă și mai mulți urmăritori, tocmai prin aceste comentarii, dar și datorită imaginilor publicate pe rețelele de socializare, unele chiar incendiare.

Se pare că, recent, celebra Dana Budeanu s-a pozat provocator în intimitate, iar imgaginația bărbaților a crescut vertiginos, mai ales că ultima sa poză a lăsat la vedere anumite lucruri, iar imaginile taie respirația bărbaților.

Vedeta a publciat o poză în intimitate, însoțită și de un text semnificativ, și cu un mesaj direct către cei, sau chiar cele, care și-ar dori să fie în locul ei: „you can t take my place even if I give it to you” (nu poți să-mi iei locul nici dacă ți-l dau eu), scrie vedeta pe contul ei de Instagram, iar aprecierile la această poză cresc de la o zi la alta.

Vedeta reușește să-și șocheze audiența de fiecare dată

Poza în cauză nu ar fi nici prima și nici ultima ipostază cu care Dana Budeanu a reușit să-și șocheze audiența și, în același timp, să încingă imaginația urmăritorilor ei de pe internet.

Cele mai recente apariții ne-au arătat-o pe Dana Budeanu în rochii provocatoare care au scos în evidență faptul că are mare grijă de silueta ei, chiar dacă mănâncă aproape orice, vedeta recunoscând că:

„Sunt o persoană însă, care mănâncă enorm de multă ciocolată, bea cola, energizante, mănâncă foarte rar carne pentru că nu-i place, însă nu pot trăi fără măcar doi burgeri pe lună sau pizza cu salam picant. Mănânc absolut orice, când am chef și cum am chef, însă aproape niciodată mâncare gătită sau cu sos, acelea nu-mi plac deloc.”, recunoaște vedeta.

Dana Budeanu taie respirația bărbaților

Luna care vine, mai exact pe 22, Dana Budeanu va împlini vârsta de 45 de ani, iar cei care o cunosc, o admiră și îi urmăresc activittea, spun că pentru vârsta ei arată foarte bine, și că multe alte domnișoare și-ar dori să arate așa.

Dar, deși nu are un secret al modului în care arată, Dana Budeanu taie respirația bărbaților de fiecare dată când are vreo apariție, fie ea publică, sau doar pe rețelele de socializare, unde recunoaște că „somnul durează în jur de patru ore și atunci mă comport ca și când e zi, având activități normale, citind în majoritatea nopților, scriind, gătind, uitându-mă la seriale”.