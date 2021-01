Dana Budeanu o atacă dur pe Loredana Groza. Mesajul jignitor pe care i l-a transmis artistei

Dana Budeanu face de rușine mai multe vedete din România, după ce acestea și-au etalat trupurile lor voluptoase pe diferite plaje exotice din lume. În timp ce milioane de oameni stau speriați și închiși în casă, așteptând ultimele știri despre pandemia de Covid-19, unele artiste și persoane publice au decis să evadeze din țară către destinații desprinse parcă din rai.

Dana Budeanu și Loredana Groza sunt bune prietene, dar asta nu înseamnă că prietenele fac excepție de la regulă. Ei bine, îndrăgita creatoare de modă a luat la rând mai multe vedete din România și le-a criticat ipostzele mult prea excentrice în care au pozat, dar în special, pe care le-au făcut publice.

Printre vedetele pe care creatoarea le-a luat în vizor se află Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu, Cristina Ich, dar și Loredana Groza, pe care a criticat-o cel mai dur.

Din fericire pentru Dana Budeanu, sinceritatea ei, uneori dureroasă, a devenit atât de apreciată și tolerată, încât nici persoanele comentate de creatoare nu se mai supără.

Cu privire la vedetele care au ales să le arate fanilor cum se trăiește frumos pe insulele pustii și resorturile exclusiviste, Dana Budeanu afirmă că, de fapt, acestea au ales locații cu all inclusive la care au plătit puțini bani. În plus, aceasta vorbește despre faptul că toate persoanele publice plecate în țări calde se pozează cu posteriorul la vedere.

„Bă, toate pozele cu vedetele plecate pe la cald, prin insule, sunt cu buci. Vreau să întreb și eu direct. Înțeleg, Bianca Drăgușanu să-și pozeze bucile, capră, cum vreți voi. Ea e păpușă, am mai zis-o.

Apropo, resortul ăla. Ce? Ăla e resort? Nu mai vreau intru eu în amănunte cu restul despre Maldive, unde mergeți voi, restul, la all inclusive. E 3.000 de euro, atât. Unde vă pozați. Nu există Maldive de săraci. Mergeți la One and only și dați 40 de mii pe casuță”, a transmis Dana Budeanu pe canalul său de YouTube.