Dana Budeanu, mesaj pentru Monica Bîrlădeanu. Relaţia cu Valeriu Gheorghiță, în vizorul criticului de modă: „Când s-a făcut plata?”

În cea mai recentă intervenție televizată, Dana Budeanu a analizat, pe scurt, relația dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță. Criticul de modă a ridicat mai multe probleme privind legătura pe care cei doi ar avea-o: „Monico, are bani mulți! Read my lips! Rezistă!”.

Ce spunea Dana Budeanu la începutul relației dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță

Relația dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță a ajuns din nou în vizorul Danei Budeanu. Creatoarea de modă a vorbit încă de la început despre legătura amoroasă dintre cele două nume cunoscute în România, ea fiind actriță, iar el medic militar.

La scurt timp după ce în spațiul public s-a aflat despre relația dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, Dana Budeanu a declarat că nu crede că legătura amoroasă va fi de lungă durată, motivul fiind foarte simplu. Actrița a trăit pe „barosăneală”, iar acum ar trebui să se mulțumească cu sărăcia.

Ce spune creatoarea de modă despre veniturile financiare ale medicului militar

Se pare însă că bruneta și-a schimbat oarecum părerea, fiindcă în prezent o încurajează pe Monica Bîrlădeanu să „reziste” în relația cu șeful spitalului SRI din București, datorită faptului că are bani mulți. Chiar ea a declarat aceste lucruri la România TV: „Monico, are bani mulți! Read my lips! Rezistă!”.

Creatoarea de modă pare să creadă că relația dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță a rezistat până în prezent fiindcă medicul militar a executat toate dorințele actriței. Acaretele au început să apară și, potrivit bănuielilor Danei Budeanu, urmează să apară și un bucătar.

„Apropo, niciodată să nu mai dezmințiți că sunteți sau nu gravide. Înseamnă că ești grasă, dacă nu ești gravidă!”, s-a exprimat Dana Budeanu, făcând aluzie la momentul în care Monica Bîrlădeanu a fost întrebată dacă e însărcinată.

„Când s-a făcut plata: când s-au combinat sau după?”

Controversata creatoare de modă a vorbit și despre scenariul potrivit căruia Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță ar urma să se căsătorească. Dana Budeanu a explicat că nu își dorește acest lucru pentru actriță, fiindcă, practic, concubinajul reprezintă același lucru. A ridicat însă o altă problemă:

„Știi ce nu știu? Când s-a făcut plata: când s-au combinat sau după? Că e vorba și de o plată mare, nu știi dacă a fost lichidare sau nu. Nu există! O să se întâmple milimetric. Viața e frumoasă, merită trăită, deci trebuie să se cheltuie. Cum vrei să trăiești frumos?”.

Dana Budeanu crede că Monica Bîrlădeanu îi va răzbuna pe români, însă după 10 ani

Gazda emisiunii, Victor Ciutacu, a adus în discuție teoria dragostei care nu ține cont de bani, a dragostei reale. Dana Budeanu a explicat că nu crede într-o astfel de idee, considerând-o un basm. Creatoarea de modă susține că banii nu erau importanți în relație în comunism, când toți trăiau la fel.

În democrație, ideea unei relații bazate pe iubire, însă fără a ține cont de bani, reprezintă o iluzie, în opinia Danei Budeanu. Motivul ar fi simplu: există numeroase tentații. Astăzi, femeia trebuie să fie frumoasă. Bărbații însă, trebuie să fie deștepți și să aibă bani.