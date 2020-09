Dana Budeanu, acuzații grave la adresa autorităților: „Spuneți-mi o regulă care nu a fost contrazisă de o altă regulă la două zile, la o săptămână. Asta e o prosteală!”

Dana Budeanu a vorbit marți, în exclusivitate, la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Mihai Gâdea, despre fenomenul „COVID-19” și despre toate informațiile transmise de autorități cu privire la efectele devastatoare produse de acest virus.

Ce nedumeriri are Dana Budeanu despre noul coronavirus

Nu de puține ori, creatoarea de modă, Dana Budeanu, a vorbit despre neregulile care au loc la nivel de autorități în contextul pandemiei de COVID-19. Aceasta susține că oamenii sunt păcăliți, iar persoanele competente să explice care este adevărul nu o fac.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Mihai Gâdea, Dana Budeanu se arată extrem de supărată de lipsa de comunicare și de informații reale din partea autorităților și a medicilor cu privire la acest virus considerat „ucigaș”. Criticul de modă este revoltat de toate atenționările pe care românii le primesc frecvent, fără a cunoaște cu adevărat limitele la care avem voie să ne expunem.

„Cel mai tare mă deranjează prostia, faptul că autoritățile care ar trebui să ne lămurească – nu pe mine, că nu au cu ce să mă lămurească, pentru că eu gândesc – dar sunt datoare să dea explicații științifice clare despre situația în care ne aflăm. Vreau și eu să derulăm în aceste ultime luni și să ajungem la o informație științifică care să mă lămurească cum se transmite virusul.

Uite, eu nu am făcut medicină, nu știu d-astea cu virusologia. Cum se transmite virusul acesta? A fost localizat virusul ăsta într-un laborator și cercetat? Ce e aia în 2020 să nu știm despre virus nimic? E ok să stai la plajă – nu e ok să mergi la școală, e ok să mănânci la restaurant la terasă – înăuntru nu mai e chiar așa de ok, că e înăuntru”, a afirmat aceasta, în cursul serii de marți.

Regulile stabilite de oficiali se schimbă de la o zi la alta

Printre alte nemulțumiri exprimate, Dana Budeanu subliniază faptul că regulile impuse pentru cetățeni nu durează mai mult de două zile, fiecare oficial venind cu reguli noi, diferite de cele precedente, creându-se un adevărat haos.

Pe de altă parte, criticul de modă afirmă că nu neagă existența acestui virus, așa cum a dat de înțeles cu ate ocazii, dar nici nu consideră că este “virusul ucigaș”, așa cum îl numește toată lumea.

„Spuneți-mi o regulă care nu a fost contrazisă de o altă regulă la două zile, la o săptămână. Una! Nu există. (…) Virusul există, dar nu e ‘marele virus ucigaș’. Asta e o prosteală! Adică este un virus, Nu cred că toți oamenii raportați au murit de COVID. Hai că știe toată lume asta – noi vorbim pe față.

Nu avem de ce să mințim poporul cu televizorul. Știe toată lumea că nu toți morții sunt de covid, dar nici nu contează. Știi câte diagnostice proaste se dau în România? Nu de COVID. De orice – oricum oamenii mor de alte boli și uite acum e o eroare cu COVID-ul„, a spus Dana Budeanu, potrivit antena3.ro.