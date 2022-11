Dana Budeanu, decolteu neaşteptat pe internet. Vedeta arată senzaţional. Foto

Mai are nevoie Dana Budeanu de vreo prezentare? Nu! Vedeta nu s-a ferit niciodată să își exprime părerile cât se poate de public și direct, indiferent de consecințe, fără să țină cont de reacțiile celor din jur. Sinceră, asumată, uneori controversată, a devenit un model de urmat pentru multe femei din România. Recent, bruneta a făcut furori pe internet, nu cu o vreo declarație, ci cu o apariție incendiară.

Dana Budeanu, apariție incendiară pe internet

Dana Budeanu a devenit cunoscută în România drept critic de modă, neavând nicio ezitare în momentul în care trebuia să critice dur alegerile vestimentare făcute de vedetele din România. După ce a renunțat la televiziune, s-a mutat în mediul online, unde emisiunea ei s-a bucurat de un succes uriaș.

De la sfaturi legate de modă, bruneta a ajuns să facă o radiografie a societății actuale, în deja celebrul segment „Amețitele și Mafioții”. Declarațiile sale, multe dintre ele considerate controversate, conțin, de fapt, o doză de adevăr pe care mulți nu pot sau vor să îl accepte, rubrica devenind un adevărat fenomen în rândul internauților.

Dana Budeanu a încins din nou internetul, în urmă cu doar câteva ore. De data asta, nu cu vreo declarație, ci cu o serie de fotografii ce o prezintă în ipostaze incendiare. Vedeta își promovează noua colecție de haine, postând pe o platformă de social media câteva imagini cu ea purtându-și propriile creații. Vorbim despre piese feminine, foarte sexy, ce îi pun în valoare silueta de admirat.

Cu toate că și-a dedicat activitatea profesională domeniului modei, Dana Budeanu are o pregătire cu totul diferită. Puțini știu că vedeta a absolvit o universitate din Marea Britanie, având o specializare marketing-management la Royal Holloway of London. Ea are și un master în European Business la London School of Economics, dar și un doctorat în integrare europeană la University College London.

„Este un personaj exotic”

Dana Budeanu a intervenit și în dezbaterea uriașă legată de posibila prezență a lui Elon Musk în România cu ocazia unei petreceri de Halloween de la Castelul Bran.