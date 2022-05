Dan Negru, reacție dură la adresa TVR, după scandalul de la Eurovision: “Au făcut-o târziu, la presiunea publicului”

Anul acesta, Eurovision a fost câștigat de către trupa care a reprezentat Ucraina, țară care se află în război în momentul de față. Cu toate acestea, un adevărat scandal a izbucnit la puțin timp, însă din ce motiv?

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru și-a exprimat opinia despre Eurovision 2022 și scandalul care a izbucnit după anunțarea câștigătorului. Celebrul prezentatorul TV este de părere că postul de televiziune TVR a reacționat mult prea târziu și doar la presiunea publicului.

„• TVR a reacționat târziu explicând că Eurovision le-a cenzurat votul. A făcut-o abia după ce toată țara a huiduit faptul că România nu a acordat niciun punct Moldovei. Adică, la ore distanță după ce scandalul era deja pornit!

Lentoarea in reacții e caracteristică instituțiilor de stat din România. Televiziunea publică trebuia să anunțe in timp real pe toate rețele social media că le este cenzurat votul. Atunci,pe loc,sambată seara !

Au făcut-o târziu, la presiunea publicului !

• In continuare cred că moldovenii au co🥚ie și ai noștri n-au. Chișinău a spus public,in prime-time european,că București-Chișinău e totuna.

Reacția Bucureștiului a fost țopăiala in limba spaniolă.

„Trenulețul Chișinău-București” va ràmâne un act de curaj al mesajului politic in muzică.

Chișinăul a avut curajul unui pas mare.

Noi am țopăit.

Nu poți să sari o prăpastie țopaind !

Trebuie să ai curajul sa faci un pas mare..”, a spus Dan Negru în postarea sa pe Facebook.