Dan Negru, „răsfăț” de 50.000 de euro! Cum a apărut prezentatorul de la Antena 1

A fost supranumit regele audiențelor cu petrecerile sale de Revelion și nu numai, și conform informațiilor câștigă mai puțin decât ți-ai închipui, dar cu toate astea Dan Negru a reușit să impresioneze iar.

Dan Negru, „răsfăț” de 50.000 de euro

În grupul media din care face parte umblp zvonul că Dan are reputaţia lui de zgârcit, dar cu toate astea surse apropiate spun că vedeta a plătit totuşi o avere pentru o mașină anume. Cu greu au ieșit la suprafață aceste informații având în vedere că Dan Negru este o prezenţă discretă când vine vorba de viaţa sa privată. Toată lumea știe, totuși, că are o familie frumoasă, alături de soția sa Codruța, medic stomatolog, cu care are doi copii, Dara și Bogdan. Dan Negru nu își neglijează micuții șiatunci când nu are filmări la Atena 1 face tot posibilul să le fie alături.

„Bogdan, băiatul meu, mă bate la debit verbal. Nu Dara, care e fetiță, cât Bogdan. El văd că mă moștenește în această privință. Nu există o rețetă a căsniciei, ci doar o continuitate a tradiției. Mama și tata au fost căsătoriți 45 de ani, până când tata s-a prăpădit. Socrii mei sunt căsătoriți tot de vreo 40 de ani. Toți cei din familia mea au tradiția aceleiași familii. Poate de aici secretul. O fi genetic”, povestește Dan Negru.

Cum a apărut prezentatorul de la Antena 1

Dacă e să ne gândim, când vine vorba de siguranța copiilor noștri, suntem îns tare să facem orice pentru asta, astfel că și Dan a decis să cheltuie o mică avere, aproape 50.000 de euro pentru o mașină sigură în care să-și poată plimba cei doi copii. Dan Negru conduce un bolid, un Range Rover argintiu, fiind considerată una dintre cele mai sigure din clasa jeep-urilor. A costat o mică avere dar vedeta este mult mai liniștită acum, știind ce conduce.