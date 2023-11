Dan Bittman, certat de fiul său! Artistul simte că și-a neglijat familia: “Nu m-a iertat” VIDEO EXCLUSIV

Dan Bittman este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România și se bucură de un real succes pe plan profesional, de peste 3 decenii, de când s-a format cunoscuta trupă Holograf. Bărbatul se poate lăuda atât cu o carieră strălucită, cât și cu rolul de tată a trei băieți, care vor să îi calce pe urme. Cu toate acestea, viața de artist implică multe sacrificii, iar în exclusivitate pentru Playtech Știri, Dan Bittman a recunoscut că a simțit de multe ori că și-a neglijat familia. Mai mult decât atât, chiar unul din cei trei fii ai săi, l-a “certat”. Artistul ne-a oferit detalii neștiute până acum din viața personală.

Artista Delia și-a lansat ieri, 21 noiembrie, noul album, iar alături i-au fost mulți prieteni și oameni dragi, printre care și Dan Bittman, care ne-a oferit detalii despre viața de artist.

Află și: Cu ce mare artist împărțea admiratoarele, în comunism.”Nu au existat invidii între noi, nu erau toate ale lui” EXCLUSIV

Dacă, până de curând, solistul trupei Holograf a făcut sacrificii în carieră, petrecând sărbătorile departe de familie, iată că anul acesta speră că va fi acasă de Crăciun, alături de copii.

În urmă cu mai mult timp, artistul nu i-a putut fi alături fiului său, Patrick, la ziua sa de naștere.

Vezi și: Vedeta a ajuns la sapă de lemn. Ce s-a întâmplat cu afacerile lui de milioane de euro

Vedeta i-a reproșat mult timp faptul că nu a ajuns acasă în acea zi importantă, având, totuși, o explicație plauzibilă. Mai mult decât atât, bărbatul recunoaște că a simțit de multe ori că și-a neglijat familia din cauza vieții de artist:

“De foarte multe ori am simțit că mi-am neglijat familia când am fost plecat. Odată, mijlociul meu mi-a reproșat… Am rămas în aeroport în China, din cauza armatei cooreană și s-a închis tot spațiul aerian din China și trebuia să vin acasă exact de ziua de naștere a lui Patrick, el era mic.

Am aterizat a doua zi, pentru că ne-am oprit în Paris, am stat acolo o noapte, în fine… nu m-a iertat. Mi-a reproșat că nu am venit de ziua lui, dar asta este…era mic, acum a crescut, a înțeles și nu au mai existat probleme. Mai ales că și el și cel mare, Alex, ambii fac muzică și încep să înțeleagă cum este. Nu știu dacă îmi calcă pe urme, pentru că ei fac alt gen de muzică. Alex compune mult și produce pentru alți artiști.

I-am sfătuit să meargă pe drumul lor și să uite tot ce știu ei din familie. Să meargă pe drumul lor, chiar dacă este greu, este și frumos.”, ne-a mai spus solistul trupei Holograf, în exclusivitate pentru Playtech Știri.