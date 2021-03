Dan Bitman șochează din nou. Ce spune artistul despre noile măsuri de restricție: „Nu mai suntem conduși de oameni raționali. Este o inepție”

Dan Bitman este una dintre persoanele publice care și-a exprimat dezacordul privind măsurile anti-Covid-19 încă de la început. Acesta a fost surprins sfidând autoritățile în nenumărate rânduri prin vorbe și prin fapte. În cursul serii de duminică, artistul a criticat în termeni duri modul în care cetățenii au fost privați de libertate din toate punctele de vedere.

Dan Bittman nu s-a sfiit niciodată să își exprime părerea cu privire la deciziile total greșite pe care autoritățile le iau în “avantajul” cetățenilor. Pentru că ieri a fost prima zi aflată sub noile restricții, mulți români au acționat cum au știut mai bine pentru a se încadra în limitele impuse de autorități.

Aceștia au luat cu asalt magazinele, încă de la prima oră a dimineții, pentru a-și face cumpărăturile până la ora 18:00, așa cum prevăd noile reglementări. Din păcate, rezultatul a fost unul dezastruos. Îmbulzeala și frica în fața noilor restricții au paralizat funcționarea eficientă a mai multor orașe creându-se un adevărat haos.

Cântărețul Dan Bittman a vorbit la Antena3 despre modul în care această nouă gestionare a pandemiei afectează puternic viața lui și a tuturor semenilor.

”Sunt într-un județ cu incidență mică de sub 3 la mie, în care nu sunt restricții. Mi se pare în continuare, că ceea ce se întâmplă acum în București vizează inepția și lipsa de rațiune. După cum am auzit, pentru că astăzi nu am fost în București, la toate magazinele deja sunt rafturile goale.

Iarăși urmăm un scenariu de acum un an, în care Guvernul s-a preocupat de noi și ne-a dat tot felul de soluții, dar se pare că am ajuns în același punct după un an de zile, la exact un an de zile, pentru că mâine este ziua mea și știu că mi-am petrecut-o atunci împreună cu copiii închis în casă, pentru că așa îmi spunea Guvernul”, a dezvălui artistul.