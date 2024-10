Daciana Ponta și fiica ei, Irina, apariție spectaculoasă la nunta Monicăi Bîrlădeanu cu Valeriu Gheorghiță FOTO

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță și-au unit destinele sâmbătă, 5 octombrie. Cei doi au avut parte de o nuntă de vis, la Palatul Snagov, iar printre invitați s-au numărat multe nume importante din showbiz, printre care și Daciana Ponta.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit, după aproape doi ani de când și-au asumat relația. Evenimentul a fost organizat cât se poate de discret, iar cei doi au petrecut până în zori alături de invitații lor. Printre aceștia s-a numărat și Daciana Ponta, soția fostului premier Victor Ponta.

Aceasta și-a făcut apariția la nuntă într-o rochie elegantă, de culoare neagră, cu detalii strălucitoare. Nu a venit însoțită de Victor Ponta la eveniment, ci de fiica lor, Irina. Adolescenta a purtat o rochie lungă roșie, fără bretele și asimetrică în partea de sus. Irina a moștenit trăsături atât de la mama, cât și de la tatăl ei, iar cei care au văzut-o în fotografii au fost uimiți de cât de mult a crescut.

Fostul politician și soția sa cresc împreună trei copii, dar doar Irina este fiica lor naturală, comună. Fostul premier mai are un băiat, pe nume Andrei, dintr-o relație anterioară. După căsătorie, cei doi au avut-o pe Irina, fiica lor, iar în urmă cu câțiva ani au mai adoptat o fetiță, pe nume Maria.

”Noi am pornit pe acest drum asumându-ne că ne vom trăi alături de ea toate traumele prin care a trecut și așa se creează legătura. (…) Adaptarea este foarte grea de ambele părți, pentru că nu te aștepți la atâta furie, la atâta durere și nici nu te aștepți să oglindească în tine lucruri pe care, nu știu, ori nu le știai, ori n-ai vrut să le vezi și acum, iată, se pun pe masă, toți își pun suferințele și le tratăm împreună”, a dezvăluit Daciana Ponta, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

”Maria a scos din mine frici foarte multe. Frica aceea că nu pot fi o mamă bună. Și, da, au fost momente când am simțit că nu pot fi o mamă bună. Și le-am depășit împreună cu ea și cu cei din familie, bineînțeles, că am fost o echipă încă de la început (…) E o lecție pe care am primit-o de la Maria că lucrurile nu se întâmplă cât de repede vrei tu”, a mai spus Daciana Sârbu.