Cuvântul din limba română cel mai greu de pronunțat. Sigur nu vei reuși să-l rostești

În prezent, în întreaga lume se vorbesc peste 7000 de limbi. Chineza, limba cu cei mai mulți vorbitori nativi, are 13 variații, în timp ce araba are 20 de variații, reflectând gama largă de țări și culturi în care este vorbită. Printre aceste 700 de limbi vorbite se numără și limba română, despre care se știe că are vocabularul în proporție covârșitoare de 75-80% de origine latină. Dar, tot așa ca orice altă limbă străină, există cuvântul din limba română cel mai greu de pronunțat. Dacă nu știi care este acela, citește mai departe pentru a afla care este acesta.

Cât de grea poate fi limba română pentru un începător?

Pentru orice om din orice colț de lume, cel puțin așa spun lingviștii, limba română este considerată cea mai dificilă dintre limbile romanice de învățat, din cauza provocării pe care o reprezintă stăpânirea gramaticii sale. Franceza și spaniola sunt uneori citate ca fiind și ele dificile.

Unele dintre aspectele care fac ca limba română să fie greu de învățat sunt construcțiile gramaticale, vorbind aici de forma substantivelor care este predispusă să se schimbe în funcție de relația lor cu verbul. Acest lucru este comun în limbi precum poloneza și rusa, dar nu se întâlnește în celelalte limbi romanice.

De asemenea, variațiile regionale pot adăuga complexitate pentru cel care învață. În unele părți din țară, după cum bine știm, dialectul local din Transilvania, de exemplu, a încorporat cuvinte maghiare, în timp ce în altele influențele slave vor fi foarte evidente, mai ales în zona de est a României.

Pe de altă parte, există mulți factori în favoarea limbii române, atunci când vine vorba de ușurința învățării. În primul rând, limba este foarte fonetică, ceea ce o face relativ simplă de scris și de citit. Moștenirea sa latină înseamnă, de asemenea, că împărtășește multe asemănări, când vine vorba de vocabular, cu alte limbi.

Așa cum spuneam în introducere, cercetătorii au ajuns la concluzia că vocabularul limbii române este în proporție covârșitoare de 75-80% de origine latină, iar aproximativ 20% din vocabular a fost absorbit din limbile slave învecinate din această zonă a Europei de Est, iar un alt 5% este compus din cuvinte care au rămas de la popoarele și civilizația dacică originară, care au locuit inițial aici înainte de cucerirea romană.

Care este cuvântul din limba română cel mai greu de pronunțat

În limba română, știm deja că nu toate cuvintele sunt egale. Există unele cuvinte pe care le folosim mai mult decât altele, iar pentru a învăța rapid o limbă, un începător va trebui să învețe mai întâi cuvintele cele mai folosite. În general un om folosește peste 1.000 de cuvinte pe zi, iar aproximativ 80% din întreaga comunicare vorbită este alcătuită din cele 1.000 de cuvinte cele mai comune. Acest lucru este valabil în aproape toate celelalte limbi naturale

În prezent, limba română are aproximativ 350.000 de cuvinte. Printre aceste aproximativ 350.000 de cuvinte se regăsește și cuvântul din limba română cel mai greu de pronunțat, care este, de fapt, denumirea științifică și medicală a unei anume boli, cunoscută în termeni comuni ca boala de silicoză. Dacă nu te-ai prins care este cuvântul din limba română cel mai greu de pronunțat, îți spunem noi. Este vorba de cuvântul Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza.

În afară de acest cuvânt, mai există alte patru cuvinte, la fel de grele și la fel de lungi, având în vedere că Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconiozaare 44 de litere, după cum urmează:

DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZA (36 de litere) – o enzimă

ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRITA (32 de litere) – o inflamare a nervilor ce provoacă dureri

GASTROPILORODUODENOJEJUNOSTOMIE (31 de litere) – denumirea unei operaţii

DICLORDIFENILTRICLORMETILMETAN (30 de litere) – o substanţă chimică

Acum ai aflat care este cuvântul din limba română cel mai greu de pronunțat, așa că apucă-te de exerciții de dicție, așa te vei face mult mai bine înțeles când ești într-un dialog.