Cutremur pe scena politică! Imaginile care schimbă tot. Scandalul a ajuns până la Putin

Despre Dodon, Plahotniuc și alte vietăți politice de la noiRecunosc chiar de la bun început: mi-am asumat o misiune complicată de a prezenta o secvență video cu 3 mari corupți și penali. Am conștientizat perfect că se vor găsi unii politicieni nematurizati și ratați (dar cu stagiu suficient în politică!), unii ONG-iști de serviciu cu veleități academice, unii reprezentanți ai așa-numitei națiuni civice moldovenești, experți cu profunde rădăcini de pe la Moscova și Berlin sau chiar unele persoane foarte apropiate de cei care au fost efectiv implicați în furtul miliardului ca să-mi reproșeze sau să mă suspecteze că aș face parte din gașca criminală a lui Vladimir Plahotniuc. Alde Dodon nici nu mai vorbesc, dar despre această "ființă" politică mă voi referi puțin mai încolo.Evident că am știut din start că această secvență video e din arsenalul de materiale compromițătoare ale odiosului Plahotniuc, că se vor găsi "binevoitori", care mă vor asocia cu acesta, precum au făcut-o unele persoane (neajunse încă la vârsta pubertății!) din sucombata "ACUM", cu atât mai mult miile de trolli psrm-iști, generos răsplătiți pentru serviciile lor murdare din "kulioku’ " negru al lui Dodon, anterior aceștia beneficiind de servicii similare doar că din altă pungă, tot neagră, a lui Plahotniuc.Dincolo de toate aceste suspiciuni și riscuri pe care mi le-am asumat conștient, a prevalat ferma mea convingere că trebuia neapărat de făcut publică această secvență video, în care apare în toată "splendoarea" și nimicnicia sa Igor Dodon și cei cu care a negociat, în modul cel mai criminal posibil, cum să vândă, din nou, Republica Moldova Federației Ruse (a se vedea secvențele video anterior publicate cu federalizarea Republicii Moldova sau cu "особый статус Приднестровья"). Nu există nicio diferență dintre Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc, ambii sunt produsul și exponenții de vază ai unui sistem mafiot și criminal, care stăpânesc acest teritoriu rătăcit, pe nume de Republica Moldova. Doar o minte bolnavă ca a lui Dodon, cu simptome incurabile ale sindromului Stockholm, putea să mă plaseze în anturajul oligarhic al lui Plahotniuc. Să se știe că Plahotniuc și gașca lui de mârlani politici nu m-au înfrânt nici atunci, în 2017, când au decis să mă revoce, absolut ilegal, din funcția de Ambasador în Belgia, Luxemburg și la NATO. Nu vor reuși nici acum. Niciodată nu mi-am ajustat ceasul după ora din Miami sau după orologiul de la Kremlin. De aceea sunt cu conștiința împăcată că am procedat corect și responsabil în fața cetățenilor și a alegătorilor mei din circumscripția uninominală nr. 26 Chișinău. Sper că am fost suficient de clar și explicit vis-a-vis de motivele care au condus la prezentarea, pentru întreaga societate, a secvenței video despre cum se face adevărata politică moldovenească în versiunea lui Dodon, Plahotniuc și altora din anturajul lor profund corupt.Vis-a-vis de aberațiile lui Dodon, în care acesta mă vizează prin intermediul Facebook-ului, cu texte scrise de unele zoinițe (vorba unei Distinse Doamne!), alimentate și acestea generos din " kulioku’ " lui negru, mă simt obligat să revin la înțelepciunea populară: știți foarte bine cine sare prima înainte cu prăjina! Așa este. Toată istoria politică, mai veche și mai recentă a lui Igor Dodon, cadrează perfect cu această condiție firească a lui. Nu găsesc de cuviință să-i atribui un spațiu prea mare acestui individ, dar câteva momente se impun neapărat. Balivernele lui jalnice și disperate nu mai impresionează pe nimeni, cu atât mai mult pe mine. Singurul lucru pe care i-l promit lui Dodon, ca șef de stat, e că voi insista să aibă un proces echitabil și transparent, iar la penitenciarul 13 să aibă condiții privilegiate – vor conviețui pașnic și tovărășește cu prietenul lui, Vladimir Plahotniuc, în aceeași cameră (nu în cea reparată anterior!). Vor împărți frățește conserve sau "tușonka" făcută pe la Condrița, fără a-și compromite "titlul nobil" de conservă rusească. Iar dacă principalul petrecăreț și trădător de neam are careva dubii că secvența video prezentată ieri ar fi una trucată, nu-mi rămâne decât să-i mai propun încă una, doar că din alt "unghi de vedere", dar cu același conținut și cu aceeași corupți. Dacă, în continuare, pe băștinașul de la Sadova și pe alții din gașca lui coruptă îi mistuie atât de mult gândul de unde am făcut rost de această secvență video sau cine mi-a transmis-o, le-aș sugera să-și aducă aminte de batjocura celebră, emanată din gura lui Владимир Владимирович Путин: – "Спросите у Додона!" (întrebați-l pe Dodon!). Nu dispera, Igori Nikolaici, coșmarul tău abia începe!P.S. Limbajul diplomatic nu este acceptabil în cazul lui Igor Dodon și a găștii lui de "kulioșikari", acesta fiind aplicabil doar într-un mediu diplomatic și cu diplomați de carieră, deaceea utilizăm și noi "materia primă", pe care o avem din abundență în Republica Kuliok, cu realitățile ei specifice și inedite.

Publicată de Iurie Reniță pe Luni, 18 mai 2020