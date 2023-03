Cutremur la PSG. Achraf Hakimi, inculpat pentru viol de justiția franceză

Probleme la PSG cu doar cinci zile înaintea meciului cu Bayern Munchen din Champions League. Achraf Hakimi, fundașul echipei franceze, a fost inculpat pentru viol. Justiția l-a pus sub acuzare, iar cercetările vor continua cu internaționalul marocan în libertate. Fotbalistul susține că este nevinovat.

Achraf Hakimi, inculpat pentru viol

Achraf Hakimi a fost inculpat pentru viol de Parchetul din Nanterre, anunță jurnaliștii de L’Equipe. Jucătorul marocan a fost audiat, joi, de anchetatori din Hauts-de-Seine, iar acum justiția franceză a anunțat că l-a inculpat, dar l-a și plasat sub control judiciar. Presa din Franța a scris că o tănără de 24 de ani susține că a fost violată de jucătorul de la PSG chiar în casa acestuia din Paris, pe data de 25 februarie.

Fotbalistul nu are voie să se apropie sau să o contacteze, direct sau prin intermediari, pe presupusa victimă, dar vineri s-a prezentat la antrenamente, pentru ca ancheta va continua cu el în stare de libertate. Se pare că are voie și să iasă din țară, așa că poate merge în Germania, pentru duelul cu Bayern Munchen, meciul retur din play-off-ul Champions League. În tur, bavarezii s-au impus cu 1-0.

Achraf Hakimi este căsătorit și are doi copii. Soția lui este o actriță foarte cunoscută în Spania și merge des la evenimente. Hiba Abouk nu a mers cu soțul ei la gala FIFA The Best, din 27 februarie, ceea ce a alimentat zvonurile care anunță că cei doi se vor despărți, din cauza acestui scandal. În ziua în care se presupune că a avut loc agresiunea, Hiba Abouk se afla în Dubai, în vacanță cu cei mici.

Achraf Hakim este fotbalistul care la Campionatul Mondial de Fotbal a impresionat prin gesturile emoționante pe care le-a făcut pentru mama lui. La finalul partidelor se ducea direct la ea și o îmbrățișa: „Mama curăța casele bogaților din Madrid, iar tata era vânzător ambulant pe străzi. Ei au renunțat la totul pentru mine, chiar și la viața lor. Fiecare dedicație, fiecare prim gând după orice succes de pe teren este pentru mama”, a spus Achraf Hakimi, potrivit El Chiringuito.