Cutremur în România, vineri dimineață. Unde s-a simțit cel mai tare, ce magnitudine a avut

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului transmite că vineri, 31 mai 2024, s-a produs un cutremur într-o zonă a României. Ce magnitudine a avut seismul din această dimineață?

Cutremur în România, 31 mai 2024

„În ziua de 31 Mai 2024, la ora 05:47:45 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 105.9 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km NV de Buzau, 61km E de Brasov, 62km SE de Sfantu-Gheorghe, 63km NE de Ploiesti, 69km V de Focsani, 93km NE de Targoviste”, a anunțat INCDFP.

Producerea cutremurelor în Vrancea

Zona Vrancea din România este cunoscută ca fiind una dintre cele mai active regiuni seismice din Europa. Cutremurele care se produc acolo sunt rezultatul unui complex de factori geologici și tectonici, care transformă Vrancea într-un punct fierbinte pe harta seismică a continentului.

Geologia zonei Vrancea

Vrancea este situată la intersecția mai multor plăci tectonice și microplăci, inclusiv placa eurasiatică și microplăcile Moesică și Intra-Alpină. Această zonă se caracterizează printr-o activitate seismică intensă din cauza subducției microplăcii Moesice sub Carpații Orientali. Subducția este un proces în care o placă tectonică se scufundă sub alta, ducând la acumularea de tensiuni tectonice ce se eliberează sub formă de cutremure.

Tipuri de seisme în Vrancea

Cutremurele din Vrancea sunt de două tipuri: de suprafață și intermediare. Cele mai multe seisme sunt de adâncime intermediară, produse la adâncimi cuprinse între 70 și 200 de kilometri. Aceste cutremure sunt, de obicei, de magnitudine moderată până la mare și pot avea efecte devastatoare asupra infrastructurii și populației.

Cutremurele de suprafață, deși mai puțin frecvente, pot produce și ele daune semnificative. Adâncimea cutremurelor este un factor crucial în determinarea impactului acestora, cutremurele mai adânci având un efect mai larg răspândit, dar cu intensitate mai scăzută la suprafață, în timp ce cutremurele de suprafață au un impact concentrat și mai sever în zona epicentrală.

Istoricul Seismic al zonei Vrancea

Istoria seismică a Vrancei este bine documentată, cu evenimente majore care au marcat România de-a lungul secolelor. Unul dintre cele mai devastatoare cutremure a avut loc în 1940, cu o magnitudine de 7,4 pe scara Richter, urmat de cel din 1977, cu o magnitudine de 7,2, care a cauzat pierderi semnificative de vieți omenești și distrugeri materiale în București și alte orașe.

Monitorizare INFP

Din cauza activității seismice intense, Vrancea este sub supraveghere constantă de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. INFP utilizează o rețea de stații seismice care colectează date în timp real despre activitatea seismică. Aceste date sunt esențiale pentru înțelegerea mecanismelor tectonice și pentru dezvoltarea unor măsuri eficiente de prevenire și răspuns la cutremure.