Cutremur în fotbalul românesc. Gigi Becali și-a anunțat, din nou, retragerea de la FCSB. „Am ajuns bătaia de joc a jucătorilor”. Mesaj dur pentru Mihai Stoica

Gigi Becali s-a închinat la racla Cuvioasei Sfânta Parascheva, dar tot nu a uitat de rușinea de la meciul cu Silkeborg și a luat o decizie radicală. Patronul FCSB a anunțat că se retrage din fotbal! Omul de afaceri este convins că fotbaliștii, aduși cu sume mari de transferuri, și-au bătut joc de el, altfel nu-și explică rezultatele slabe din acest sezon.

Gigi Becali este din nou furios din cauza fotbalului. A adus jucători de cinci milioane de euro, doar în această perioadă de transferuri, dar FCSB este ultima în grupa din Europa Conference League, în vreme ce în campionat ocupă doar locul 12.

Dezastrul din confruntarea cu Silkeborg l-a determinat să ia o decizie radicală și a anunțat că se retrage din fotbal.

„E cea mai mare bătaie de joc din viața mea. Chiar îmi dau seama că ăștia m-au luat de prost. Am vorbit de atâtea ori că mă retrag din fotbal, dar acum o sa vedeți că îmi pun planul în aplicare încet, încet”, a tunat patronul FCSB, în prosport.ro .

Gigi Becali nu știe ce să mai facă să rezolve situația de la FCSB. Nu mai are încredere nici în Mihai Stoica, managerul general al clubului.

„Și nu, nu o să mă consult cu niciun Meme (n.r. Mihai Stoica-manager general FCSB), că nu are Meme ce explicații să îmi mai dea. M-am săturat de tot felul de scuze. Nu avem tată nicio scuză. Eu sunt fraierul României, pentru că am băgat atâția bani în transferuri și am ajuns bătaia de joc a fotbaliștilor.

Unii sunt supărați că nu joacă, dar când îi bagi să joace te fac de tot râsul. Așa că retragerea mea va începe cât de curând. Nu am ce să mai discut cu Meme pe intenția mea de retragere, că nu decide el pe banii mei”, a mai declarat Gigi Becali.