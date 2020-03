În ziua de 9 martie 2020, la ora 10:16, s-a petrecut un cutremur, în apropiere de București, la doar 10 kilometri adâncime. Ce magnitudine a avut seismul?

În data de 9 martie 2020, la ora 10:16:58 s-a petrecut în Muntenia, Prahova un cutremur slab. Seismul a avut o magnitudine ml 3,1, la adâncimea de 10 kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 18km NV de Ploiesti, 69km N de Bucuresti, 71km S de Brasov, 76km E de Pitesti, 129km N de Ruse, 156km SE de Sibiu, 173km V de Braila, 177km NE de Craiova, 182km V de Galati, 192km SV de Bacau, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru fizica pământului INCDFP.

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc seara trecută în zona seismică Vrancea, conform datelor oferite de INFP. În primă instanță, magnitudinea anunțată era 4,0, apoi a fost 4,3, dar a fost revizuită la 4,2. Adâncimea seismului a avut loc la 140 kilometri adâncime.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 70km E de Brașov, 89km NE de Ploiești, 103km S de Bacău, 122km V de Galați, 124km V de Brăila, 141km N de București, 158km NE de Pitești, 184km E de Sibiu, 185km SV de Iași, 206km N de Ruse.

Cea mai puternică mișcare a scoarței terestre a avut loc în 31 ianuarie și a avut magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la adâncimea de 121 de kilometri, în Vrancea, și s-a simțit destul de puternic și în București: o mișcare bruscă, dar de scurtă durată.

„In ziua de 31/01/2020 la ora 03:26:46(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 5.2 pe scara Richter, la adancimea de 140km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de V grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobești(34km), Panciu(40km), Focșani(47km), Râmnicu Sărat(47km), Onești(51km)”, a transmis ISU București-Ilfov.