Cutremur de 6,9 grade Richter în Ecuador. Imagini de la fața locului cu clădirile ruinate VIDEO

Veste de ultimă oră. Un seism puternic de 6,9 grade pe scara Richter a fost înregistrat, recent, în Ecuador, America Latină. Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit informațiilor transmise de către Centrul seismologic european mediteranean.

Zi neagră pentru locuitorii din Ecuador. Cetățenii statului latinoamerican au trecut prin momente cumplite, după ce au fost loviți de un cutremur puternic, în ziua de sâmbătă, 18 martie.

Deplasarea tectonică s-ar fi produs la ora locală 12.11 (17.11 GMT) şi a avut o magnitudine de 6,9 pe scara Richter, potrivit Institutului de geofizică de la Quito. Imaginile sunt dezolante, zeci de clădiri au fost reduse la simple ruine.

Cutremurul a fost resimțit și la nordul statului Peru, fiind urmat de o replică ce a înregistrat magnitudinea de 4,8 grade.

Potrivit informațiilor din presa internațională, o clădire ce se afla pe malul apei s-a prăbușit, fiind surprinsă în filmările martorilor din zonă. Centrul de avertizare în caz de tsunami din Statele Unite ale Americii a indicat că nu există ameninţare de tsunami.

WATCH: Building drops into water during earthquake in Ecuador pic.twitter.com/LhMNdeUgLv

— BNO News Live (@BNODesk) March 18, 2023