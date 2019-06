Curs valutar BNR, vineri, 28 iunie: Ce cotații sunt azi?

Azi, 28 iunie, Banca Națională a României indică un nou curs. Valorile vor fi specificate în jurul orei 13:00, pe site-ul oficial BNR. Ce variații au monedele azi?

Curs valutar BNR: Euro

Euro a avut, în cursul zilei de ieri, 27 iunie, valoarea de 4.7224 Lei, cu variația pozitivă de +0.0025 Lei.

Curs valutar BNR: Dolar

Banca Națională a României a indicat faptul că, în cursul precedent, dolarul a avut valoarea totală de 4.1521 Lei, cu variația negativă de -0.0020 Lei.

Curs valutar BNR: Liră sterlină

Potrivit cursului anterior, indicat de Banca Națională a României, lira a avut valoarea de 5.2788 Lei, cu variația pozitivă de +0.0087.

Indicele ROBOR, calcul

„ROBOR se calculează ca media aritmetică (după eliminarea extremelor) a dobânzilor cotate de băncile care participă la procesul de calcul al ROBOR («calculul ROBOR»), în intervalul 10:45‐ 11:00, la care acestea sunt dispuse să plaseze depozite celorlalţi participanţi. Ratele ROBOR sunt calculate în mod independent de către Thomson Reuters, entitatea împuternicită de către BNR, în calitate de organizator al calculului ROBOR, în acest scop”, arată documentul oficial.

„Începând cu 2 mai 2019, noul indice se aplică exclusiv creditelor nou acordate populației, precum și refinanțării creditelor aflate în derulare. Va fi decizia fiecărui client care are un împrumut în lei să facă sau nu o cerere de refinanțare. La cererile de refinanțare, instituțiile bancare răspund în termen de 60 de zile de la data cererii formulate de clienți”

Eugen Teodorovici

Modificare importantă

„O modificare foarte importantă la care am ținut foarte tare. Am stabilit și am votat în Comisia Economica (sic!) ca noul indice al ROBOR-ului, acela bazat pe tranzacții, acesta real, să se aplice și contractelor în derulare… Sigur, băncile se opun. E vorba de a face dreptate până la capăt în sensul că, constatând că indicele ROBOR, cel care a funcționat până acum, era folosit în funcție de cotații, adica era unul, am spus noi, incorect calculat, și am sesizat Guvernul Romaniei și Banca Națională să schimbe procedura de calcul.

Or, prin acest amendament, noi am stabilit ca și creditelor în derulare trebuie să li se aplice noul indice, întrucat am crea o discriminare față de cei care au astăzi contracte în derulare. Este nefiresc să existe doi indici la care să se refere ratele romanilor. „, a declarat presedintele Comisiei economice, industrii si servicii din Senat, Daniel Zamfir, citat de Agerpres.