Curs valutar BNR, vineri, 12 iulie 2019. Euro a scăzut!

Banca Națională a României a indicat un alt curs pentru vineri, 12 iulie. Care sunt cotațiile indicate, alături de variațiile lor, și cum este indicele ROBOR?

Curs valutar BNR: Euro

1 Euro = 4.7317 Lei (scăzut cu -0.0022 Lei)

Moneda europeană are parte de o scădere, conform Băncii Naționale a României. Aceasta a ajuns la valoarea totală de 4.7317 Lei, cu variația negativă de -0.0022 Lei.

Curs valutar BNR: Dolar

1 Dolar = 4.2032 Lei (crescut cu +0.0035 Lei)

Dolarul are astăzi, 12 iulie, valoarea de 4.2032 Lei, cu variația pozitivă de +0.0035 Lei, potrivit site-ului oficial al Băncii Naționale a României.

Curs valutar BNR: Liră sterlină

1 Liră sterlină = 4.2588 Lei (crescut cu +0.0020)

Lira sterlină a crescut și ea cu +0.0020, ajungând astfel la 4.2588 , potrivit Băncii Naționale a României.

Indicele ROBOR a scăzut drastic

Indicele ROBOR a scăzut! Cel calculat la 3 luni cu valoarea de 3.16%, a scăzut cu -0.01. ROBOR calculat la 6 luni cu valoarea de 3.32%, a scăzut cu -0.02, iar cel calculat la 12 luni a ajuns de la 3.48%, micșorat cu -0.02, arată cursul emis astăzi, 12 iulie, indicat de Banca Națională a României. „ROBOR se calculează ca media aritmetică (după eliminarea extremelor) a dobânzilor cotate de băncile care participă la procesul de calcul al ROBOR («calculul ROBOR»), în intervalul 10:45‐ 11:00, la care acestea sunt dispuse să plaseze depozite celorlalţi participanţi. Ratele ROBOR sunt calculate în mod independent de către Thomson Reuters, entitatea împuternicită de către BNR, în calitate de organizator al calculului ROBOR, în acest scop.”

„O modificare foarte importantă la care am ținut foarte tare. Am stabilit și am votat în Comisia Economica (sic!) ca noul indice al ROBOR-ului, acela bazat pe tranzacții, acesta real, să se aplice și contractelor în derulare… Sigur, băncile se opun. E vorba de a face dreptate până la capăt în sensul că, constatând că indicele ROBOR, cel care a funcționat până acum, era folosit în funcție de cotații, adica era unul, am spus noi, incorect calculat, și am sesizat Guvernul Romaniei și Banca Națională să schimbe procedura de calcul”, a declarat președintele Comisiei economice, industrii și servicii din Senat, Daniel Zamfir.