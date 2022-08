Curs valutar BNR pentru 5 august 2022. La ce valoare au ajuns Euro şi Dolarul

Cursul valutar BNR valabil pentru vineri, 5 august 2022, va fi anunțat de Banca Națională a României în jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla în timp util cât costă cele mai tranzacționate valute din țara noastră. Vom afla cât costă un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și câți lei va costa o liră sterlină.

Curs valutar BNR pentru ziua de vineri, 5 august 2022. La ce valoare a ajuns francul elvețian

Banca Națională a României anunță în jurul orei 13:00 cursul valutar BNR valabil pentru ziua de vineri, 5 august 2022.

Astfel, cei interesați de prețul celor mai tranzacționate valute din România vor afla în timp util cursul BNR valabil de astăzi pentru fiecare dintre monede.

Curs Valutar BNR: Euro

Un euro a fost cotat de Banca Națională a României joi, 4 august 2022, la 4,9263, mai mult cu 0,0011 lei decât în ziua de mieruri, 3 august 2022, când un euro a costat 4,9252 de lei.

Curs Valutar BNR: Dolar american

Moneda americană s-a tranzacționat joi, 4 august 2022, la o valoare de 4,8325, în timp ce miercuri, 3 august 2022, dolarul american a costat 4,8348 de lei, potrivit Băncii Naționale a României. Se poate vedea că moneda americană s-a depreciat cu 0,0017 lei pe 4 august 2022, raportat la cursul zilei anunțat de BNR în ziua de 3 august 2022.

Curs Valutar BNR: Lira sterlină

De asemenea, moneda britanică s-a tranzacționat în ziua de joi, 4 iulie 2022, cu 5,8832 lei, în timp ce miercuri, 3 august 2022, lira sterlină a costat 5,8843 lei. Potrivit Băncii Naționale a României, se poate vedea că joi, 4 august, comparat cu miercuri, 3 august 2022, lira sterlină s-a depreciat cu 0,0011 lei.

Cursul Valutar BNR: Franc Elvețian

Francul elvețian a avut o cotație joi, 4 august 2022, de 5,0389 lei, în timp ce miercuri, 3 august 2022, Banca Națională a României anunțase un preț pentru moneda elvețiană de 5,0393 de lei.

Se poate vedea că francul elvețian a scăzut cu 0,0004 lei joi, comparat cu prețul anunțat miercuri, 3 august 2022, de instituția financiară BNR.

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 8,12% pe an

Pe de altă parte, o știre din economie arată că Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 8,12% pe an, de la 8,11% pe an în şedinţa precedentă, un nivel mai mare ca acesta fiind înregistrat pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, potrivit informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul lui 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 8,23% pe an, iar ROBOR la 12 luni a rămas la 8,34% pe an.

De asemenea, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I al acestui an, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.