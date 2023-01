Curs valutar BNR pentru 25 ianuarie 2023. Care sunt noile cotații?

Specialiștii de la Banca Națională a României au emis noi cotații pentru valorile de circulație precum: euro, dolar sau liră sterlină. Experții au oferit detalii despre evoluția acestor monede și alte amănunte despre restul cotațiilor. Iată cât costă acestea la casele de schimb și ce spun specialiștii despre inflația din ultima perioadă? Românii abia mai pot ține pasul cu cheltuielile.

Experții de la Banca Națională a României au emis alte cotații și valori importante. Ai mai jos evoluția monedelor de circulație internațională precum: euro, dolar sau liră sterlină, dar și modificările din dreptul Indicelui ROBOR.

Aceștia au stabilit că indicele calculat la 3 luni a rămas la 7.28%, cel calculat la 6 luni a rămas la 7.54% și cel calculat la 12 luni a rămas la valoarea de 7.91%.

Un euro a avut în cursul anterior valoarea totală de 4.9198 de lei, alături de variația negativă de -0.0057, conform specialiștilor de la Banca Națională a României.

Un dolar a avut în cursul anterior valoarea totală de 4.5132 de Lei, alături de variația negativă de -0.0319 a României, au mai arătat experții de la BNR.

O liră sterlină a avut în cursul anterior valoarea totală de 5.5862 de lei, alături de variația negativă de -0.0320, au arătat specialiștii de la Banca Națională a României.

Inflația este generată de o creștere generală a prețurilor și de o scădere a puterii de cumpărare a monedei naționale. Din păcate, toate statele sunt lovite în zilele acestea de fenomenul menționat.

Mulți oameni se plâng în special de traiul din ce în ce mai costisitor, dar mai ales de creșterea costului anumitor produse de bază. Unul din cei mai importanți factori declanșatori de inflație este creșterea costurilor de producție a anumitor bunuri. Motivele pentru aceste creșteri pot fi multiple:

BNR a conturat o serie de prognoze referitoare la evoluția inflației în România, în 2023. Din păcate, românii sunt nevoiți să suporte în continuare prețurile piperate pentru că abia la finele anului care abia a început există unele speranțe care arată că inflația va scădea sub pragul psihologic de 10%.

,,S-a reamintit ca prognoza publicata in Raportul asupra inflatiei din noiembrie 2022, avand ca prezumtie sistarea schemelor de plafonare in luna septembrie 2023, anticipa o descrestere graduala a ratei anuale a inflatiei pana in semestrul I 2024, dar mai accentuata ulterior, implicand un nivel de 11,2 la suta al acesteia in decembrie 2023, insa de 4,2 la suta la finele orizontului prognozei – situat totusi usor deasupra intervalului tintei”, explica analistii BNR.