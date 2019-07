Curs valutar BNR, joi, 4 iulie. Ce valoare au valutele lumii

Banca Națională a Românie(BNR) a emis un nou curs valutar pentru monedele lumii, joi, 4 iulie. Cotațiile valutelor reprezintă referința pentru toate tranzacțiile bancare din ziua următoare.

Curs valutar BNR, joi, 4 iulie

Curs valutar BNR: Euro

1 EURO = 4.7240 Lei

-0.0116 Lei

În data de 3 iulie, valoarea monedei europene raportate de BNR a înregistrat o creștere cu 0,0004 lei, Euro ajungând la 4,7356 lei. Luna precedentă, cursul valutar mediu pentru euro a fost de 4,7252 lei (minim de 4,7182 și maxim de 4,7450).

Curs valutar BNR: Dolar

1 USD = 4.1863 Lei

-0.0080 Lei

Miercuri, 3 iulie, moneda americană a înregistrat, de asemenea, o valoare în creștere cu 0,0105, dolarul ajungând la 4,1943 lei. În luna iunie, dolarul american a înregistrat cotația medie de 4,1839 lei(minim de 4,1455 și maxim de 4,2472).

Curs valutar BNR: Lira Sterlină

1 Liră = 5.2641 lei

-0.0109

Lira Sterlină a înregistrat în data de 4 iulie valoarea de 5,2750 de lei, în scădere cu 0,0081. Cursul mediu pentru lira sterlină în luna iunie a fost de 5,3062 lei.

Cum se calculează indicele ROBOR?

„ROBOR se calculează ca media aritmetică (după eliminarea extremelor) a dobânzilor cotate de băncile care participă la procesul de calcul al ROBOR («calculul ROBOR»), în intervalul 10:45‐ 11:00, la care acestea sunt dispuse să plaseze depozite celorlalţi participanţi. Ratele ROBOR sunt calculate în mod independent de către Thomson Reuters, entitatea împuternicită de către BNR, în calitate de organizator al calculului ROBOR, în acest scop.”

Modificare importantă

„O modificare foarte importantă la care am ținut foarte tare. Am stabilit și am votat în Comisia Economica (sic!) ca noul indice al ROBOR-ului, acela bazat pe tranzacții, acesta real, să se aplice și contractelor în derulare… Sigur, băncile se opun. E vorba de a face dreptate până la capăt în sensul că, constatând că indicele ROBOR, cel care a funcționat până acum, era folosit în funcție de cotații, adica era unul, am spus noi, incorect calculat, și am sesizat Guvernul Romaniei și Banca Națională să schimbe procedura de calcul”, a declarat președintele Comisiei economice, industrii și servicii din Senat, Daniel Zamfir.