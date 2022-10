Curs BNR pentru 4 octombrie 2022. Ce se întâmplă cu moneda europeană și dolarul american azi

Cursul valutar BNR valabil pentru marți, 4 octombrie 2022, va fi anunțat de Banca Națională a României în jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla în timp util cât costă cele mai tranzacționate valute din țara noastră. Vom afla cât costă un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și câți lei va costa o liră sterlină.

Astfel, cei interesați de prețul celor mai tranzacționate valute din România vor afla în timp util cursul BNR valabil de astăzi pentru fiecare dintre monede.

Un euro a fost cotat de Banca Națională a României luni, 3 octombrie 2022, la 4,9480, mai puțin cu 0,0010 lei decât în ziua de vineri, 30 septembrie 2022, când un euro a costat 4,9490 de lei.

Moneda americană s-a tranzacționat luni, 3 octombrie 2022, la o valoare de 5,0712 lei, în timp ce vineri, 30 septembrie 2022, dolarul american a costat 5,0469 de lei, potrivit Băncii Naționale a României. Se poate vedea că moneda americană s-a apreciat cu 0,0243 lei pe 3 octombrie 2022, raportat la cursul zilei anunțat de BNR în ziua de vineri, 30 septembrie 2022.

De asemenea, moneda britanică s-a tranzacționat în ziua de luni, 3 octombrie 2022, cu 5,6665 lei, în timp ce vineri, 30 septemrie 2022, lira sterlină a costat 5,6367 lei. Potrivit Băncii Naționale a României, se poate vedea că luni, 3 octombrie, comparat cu vineri, 30 septembie 2022, lira sterlină s-a apreciat cu 0,0298 lei.

Francul elvețian a avut o cotație luni, 3 octombrie 2022, de 5,1139 lei, în timp ce vineri, 30 septembrie 2022, Banca Națională a României anunțase un preț pentru moneda elvețiană de 5,1652 de lei.

Se poate vedea că francul elvețian a scăzut cu 0,0513 lei luni, comparat cu prețul anunțat vineri, 30 septembrie 2022, de instituția financiară BNR.

Wizz Air a primit luni trei noi aeronave care vor sprijini zborurile operate din Bucureşti, cu frecvenţe crescute pe 20 de rute. Investiția va asigura anual 1,2 milioane de locuri suplimentare pentru pasagerii români, potrivit Wizz Air.

„După extinderea semnificativă anunţată în septembrie, Wizz Air şi-a consolidat poziţia drept cel mai mare operator din România, cu 36 de aeronave, dar şi de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, unde are 15 aeronave. Numărul aeronavelor de pe aeroportul din Bucureşti va ajunge la 17 până la sfârşitul acestui an. În plus, aeronavele suplimentare vor sprijini introducerea a trei rute noi de la Bucureşti către Atena, Praga şi Larnaca, din decembrie 2022. În total, Wizz Air operează acum 67 de rute cu tarif redus către 20 de ţări din Europa şi Orientul Mijlociu de pe Aeroportul Otopeni, investind continuu în dezvoltarea reţelei”, mai arată Wizz Air.