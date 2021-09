Curaj uriaş al unui elev rus. Ce a putut să îi spună lui Vladimir Putin în timpul unui discurs

Președintele rus Vladimir Putin a ținut un discurs în fața unor elevi. Din neatenție, a făcut o greșeală în timp ce vorbea, care a fost repede taxată de un copil curajos. Nu s-a lăsat deloc intimidat de faptul că stă în fața șefului statului și l-a corectat, spre surprinderea celorlalți martori. Toată lumea a rămas mască! Ce a putut să spună Putin în timpul discursului său. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, iar acum fac înconjurul lumii.

Vladimir Putin a ținut un discurs despre istoria imperiului Rus, în timpul unei sesiuni deschise cu elevii din orașul Vladivostok, situat în regiunea Primorie din Siberia de est. La un moment dat, președintele Rusiei a fost corectat de un elev după ce a greșit numele unui război.

Cel mai puternic om din statul rus a picat testul la istorie! În timpul unei discuții deschise cu elevii din Vladivostok, președintele Putin a fost corectat de un elev curajos, după ce a încurcat borcanele. Mai exact Marele Război al Nordului cu Războiul de Șapte ani.

Vizibil degajat, după cum reiese din filmarea apărută în spațiul public, liderul în vârstă de 68 de ani a avut o întrevedere cu elevii din orașul Vladivostok, cu care a vorbit despre istoria imperiului Rus. La un moment dat, acesta a numit războiul purtat de împăratul Petru I al Rusiei împotriva Suediei drept Războiul de Șapte ani. Ceea ce este o greșeală. Imediat după ce și-a încheiat propoziția, Putin a fost corectat de un elev.

Vladimir Putin a avut o reacție cu totul neașteptată. A zâmbit și i-a dat dreptate adolescentului.

La întâlnirea cu elevii unei școli din orașul Vladivostok, șeful statului rus a vrut să sublinieze faptul că bătălia decisivă a avut loc lângă Poltava, unde Carol al XII-lea a fost înfrânt.

Putin has taken to lecturing about history recently — with dubious facts at disposal. Today, a school kid in Vladivostok pulled him up on a basic mistake: “You said it was the 7 year war, it was actually called Great Northern War.” Watch Putin’s reax…

