Cuplu surpriză în showbiz-ul românesc. Fosta concurentă de la Survivor are o relație de care s-a aflat acum

Cuplu surpriză în showbiz-ul românesc. Foarte puțini români știau despre legătura amoroasă dintre cele două vedete. O fostă concurentă de la show-ul TV „Survivor România” l-a cucerit iremediabil pe campionul MMA Yamato Zaharia. Cei doi parteneri formează un cuplu de aproximativ doi ani de zile. Află în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Veste surprinzătoare venită din showbiz-ul românesc. Simona Hapciuc și Yamato Zaharia formează un cuplu de doi ani de zile. Nu mulți sunt cei care știau despre legătura amoroasă dintre cele două vedete. Campionul MMA, în mod special, a preferat să mențină discreția în privința multor aspecte din viața sa personală.

În cadrul unui eveniment monden organizat în Capitală, cele două vedete au fost surprinse împreună de către jurnaliști. Partenerii nu s-au ascuns deloc de camere, ba chiar au povestit detalii despre relația frumoasă pe care o au. Se pare că între Simona Hapciuc și Yamato Zaharia a luat naștere o chimie pur și simplu irezistibilă.

Prietenia dintre actualii iubiți a luat naștere în emisiunea Biancăi Comănici de la Wownews. De-a lungul programului televizat, cele două vedete s-au împrietenit și au decis, ulterior, să își ducă amiciția la un alt nivel. Acum, Simona Hapciuc și Yamato Zaharia formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă.

Într-o intervenție pentru jurnaliști, sportivul român a explicat ce anume l-a atras cel mai mult la partenera sa. Știm deja cu toții că Simona Hapciuc are un copil pe nume Dimitrie, pe care îl crește singură. În ochii actualului său iubit, acest lucru a înseamnat enorm.

„Mie mi-a plăcut de Simona. Eo luptătoare numai prin faptul că știu că are grijă de copilul ei singură! Când am fost în emisiune la Bianca Comănici am legat și o prietenie, iar chimia dintre noi este prea puternică”, a dezvăluit Yamato Zaharia, într-o intervenție pentru sursa citată.