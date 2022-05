Cuplu surpriză în showbiz-ul românesc. Anunțul neașteptat, despărțirea de soție e definitivă

Veste bombă în showbizul românesc. Unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți prezentatori TV s-a despărțit definitiv de fosta soție. Deși apăruseră zvonuri privind o posibilă împăcare între cei doi, iată că artistul a anunțat că și-a făcut o nouă iubită. Despre cine este vorba.

Soarele a răsărit pe strada artistului Andrei Ștefănescu, după divorțul dureros de Antonia, mama fiului său. Deși în ultimele luni apăruseră zvonuri în presă, care făceau referire la o posibilă reconciliere între coprezentatorul de la Prețul cel Bun și fosta lui soție, se pare că solistul de la Alb Negru și-a găsit liniștea în brațele altei femei.

Andrei Ștefănescu a confirmat relația cu Ștefania Ducă, frumoasa lui colegă de la Antena Stars, potrivit celor de la Click!. Frumoasa prezentatoare a emisiunii „Vedetop” i-a cucerit inima simpaticului cântăreț.

Ștefania Ducă și-a serbat, recent, ziua de naștere și i-a făcut o dedicație impresionantă iubitului ei, Andrei Ștefănescu.

„Best b-day ever. I have a lot to be thankful for. I am healthy, happy and I am loved. Te iubesc. Din prima zi. Pentru totdeauna.”, a fost mesajul pe care blondina l-a scris în dreptul fotografiei cu celebrul artist.