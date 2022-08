Cum va fi vremea în weekendul 26-28 august 2022. Zonele în care va ploua

Vara este pe terminate, însă temperaturile ridicate nu ne părăsesc deocamdată. Un nou val de căldură sufocantă ne așteaptă în ultimele zile de vară. Iată cum va fi vremea în zilele următoare și cu ce temperaturi ne vom confrunta.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță un val de căldură puternic care va persista în marea parte a țării. În zonele de câmpie, pe arii restrânse, va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele de temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 32 și 36 de grade Celsius.

În București, meteorologii avertizează că valul de căldură va persiste în perioada 26.08, ora 10:00 – 28.08, ora 21:00. Temperaturile maxime se vor situa între 33-35 de grade Celsius, iar cele minime între 17 și 20 de grade. Cerul va fi variabil, vântul va sufla moderat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

În restul țării, ziua de vineri, 26 august, vine cu vreme călduroasă în majoritatea zonelor. Disconfortul termic va fi ridicat în regiunile din vest, sud și est, acolo unde ITU va depăși pragul de 80 de unități. Canicula va fi resimțită pe arii restrânse în zonele de câmpie.

În partea de sud-vest a României vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 7 grade Celsius, în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade Celsius pe litoral și în Dealurile de Vest.

În prima jumătate a lunii septembrie vom avea temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, potrivit directorului meteo ANM, Elena Mateescu. Totodată, se vor înregistra cantități aproape de normalul pluviometric, însă este posibil un deficit în jumătatea de vest a țării.

Toamna anului trecut a fost una mai călduroasă și mai săracă în precipitații, lucru care s-a întâmplat și în anii precedenți. Acest lucru nu înseamnă că anul acesta va fi la fel, însă debutul pare a fi cu o vreme mai caldă, a mai precizat directorul ANM.

„Trebuie să menționăm faptul că seceta de lungă durată din anul 2021-2022, la 1 septembrie 2022 începe noul an agricol și în condițiile în care la momentul actual vorbim de cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice, ceea ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă, până la sfârșitul lunii august în condițiile menținerii deficitului de apă, este posibil ca și noul an agricol să debuteze pe un fond de secetă pedologică extremă”, a spus Elena Mateescu la Antena 3.