Cum va fi înmormântată o fată de 16 ani, care a murit de coronavirus. „Avea doar o mică tuse”

Julie, cea mai tânără victimă a noului coronavirus din Franța, va fi condusă luni pe ultimul drum. Adolescenta în vârstă de numai 16 ani și-a dat ultima suflare după ce a fost infectată cu o formă mai rară a virusului.

Prima victimă minoră a COVID-19 din Franța a murit după ce a prezentat o tuse ușoară, care nu a alarmat pe nimeni. Sabine, mama lui Julie, a încercat să își vindece fiica cu sirop, ierburi, și inhalări. Totul s-a întâmplat cu o săptămâna înainte ca medicii să constate că aceasta a fost ucisă de SARS-CoV-2.

Starea fetei s-a înrăutățit și a fost transportată luni la spital, unde i s-a constatat o „deficiență respiratorie”. Marți seara, când testul pentru Covid-19 s-a dovedit pozitiv, Julie a fost intubată. În cursul nopții, familia a fost anunțată la telefon să vină repede. Când părintele fetei a ajuns la spital era prea târziu, adolescenta murise. Mama și sora lui Julie nu au apucat nici măcar să-i spună „adio”.

„În jurul orei 00:30, am primit un apel telefonic: Veniți repede! Atunci m-am panicat foarte tare. Sunt cuvinte care te fac să înțelegi. Când am ajuns la spital, era deja cenușie. Murise deja, însă i-am atins mâna, iar pielea ei era călduță încă. Am mângâiat-o, iar apoi ni s-a spus că nu o vom mai vedea niciodată. Protocolul este strict. Cu greu am reușit să păstrez o brățară pe care o avea la mână”, a declarat îndurerată mama fetei.