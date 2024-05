Cum te poți feri de turbulențele din timpul zborului cu avionul. Cătălin Prunariu, fiul renumitului Dumitru Prunariu, ne-a dezvăluit ‘rețeta-minune’! EXCLUSIV

Oricât ar putea părea de surprinzător, în era tehnologiei de vârf, există încă multe fenomene naturale sau lucruri care scapă controlului uman. Printre acestea se numără și turbulențele de zbor. Cele care ne pot zgâlțâi avionul cu care călătorim în interes de serviciu sau în vacanțe sau care ne poate lăsa cu veritabile coșmaruri.

Unora dintre semenii noștri le poate curma chiar viața, așa cum s-a întâmplat recent și cu bărbatul britanic de 75 de ani care aflat la bordul avionului ce-l transporta de la Singapore la Londra și care a trecut printr-o zonă cu turbulențe profunde, n-a mai ajuns niciodată acasă.

Nimeni nu poate controla turbulențele din timpul zborului

Stiri Playtech.ro a vorbit cu unul dintre cei mai experimentați piloți români vizavi de producerea și controlarea turbulențelor de zbor. Cătălin Radu Prunariu, nimeni altul decât fiul singurului român care a zburat vreodată în cosmos, Dumitru Prunariu.

Are o experiență de zbor de 15 ani, din postura de copilot și comandant al curselor de linie și în plus, de ceva vreme, e și directorul Operațiuni Zbor al Companiei Naționale de Transport Aerian, TAROM. Are, de asemenea, și licență de instructor și examinator.

„Din capul locului trebuie spus că nimeni, niciun pilot și niciun controlor de zbor din această lume, nu poate controla așa ceva. Nici măcar aparatele performante care se află la bordul avioanelor cu care călătorim în ziua de astăzi. Cine afirmă contrariul nu știe despre ce vorbim!”, a precizat din capul locului Cătălin Prunariu.

Ce înseamnă „turbulențe în aer curat” și cum pot fi ele tratate?

El spune că în proporție de 80% turbulențele sunt imposibil de sesizat și că, din fericire, cele mai multe dintre ele, sunt moderate.

„Noi, piloții, le numim cu un termen generic: turbulențe în aer curat sau CAT, după prescurtările din limba engleză, limba aviației, Clear Air Turbulance. Așa ceva nu apare pe niciun radar. Cele mai multe se manifestă sub forma zdruncinăturilor pe care le mai resimțim în cursul unui zbor și care ne mai dau chiar fiori unora dintre noi. Cei mai mulți ne-am obișnuit cu ele și nu le mai băgăm în seamă”, descrie situația la modul ideal director de zbor al celor de la TAROM.

El spune că există în codul piloților cutuma ca atunci când traversează o zonă de turbulențe să anunțe imediat prin stațiile radio problemele întâmpinate.

Metoda specială a celor care lucrează în aviația civilă

„Ori de câte ori suntem în aer și trecem printr-o asemenea zonă o semnalăm tuturor, imediat. Asta ca alte avioane să evite zona. Problema e că viteza cu care se deplasează curenții de aer e foarte mare și de cele mai multe ori următorul avion care trece prin aceeași zonă în care altul a fost zdruncinat, el să nu mai aibă niciun fel de probleme. Nu știm când se formează, când se deplasează și nici încotro”, susține Cătălin Prunariu.

Pilotul celor de la TAROM spune că există un singur „remediu” pentru a evita consecințele, mai ușoare sau mai dure, ale întâlnirii cu zona turbulențelor.

„Fiecare comandant de zbor recomandă înaintea decolării ca pasagerii să psătreze centurile de siguranță puse pe toată durata zborului. Asta facem și noi piloții, asta fac și o mare parte dintre pasageri. Tocmai fiindcă nu știi când avionul începe să trepideze. Chiar dacă vedeți semnalul că vă puteți elibera centura după decolare, sfatul nostru e s-o țineți în priză pe toată durata zborului, excepție făcând momentele în care trebuie să mergeți la toaletă”, indică același Cătălin Prunariu.

Care mai spune că o a doua greșeală făcută de mulți turiști e legată de credința nejustificată că cerul Europei sau oricare altul e mai cuminte ca altele.