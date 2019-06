Cum se rezolvă subiectele la Limba și Literatura Română. Evaluarea Națională 2019

Aproape 155.000 de tineri s-au înscris pentru sesiunea din acest an la Evaluarea Națională. Prima probă scrisă, cea la Limba și Literatura Română, a avut loc marți, 18 iunie. Printre subiectele primite de absolvenții de gimnaziu s-a numărat și unul referitor la genul dramatic.

Evaluarea Națională 2019 a debutat marți, 18 iunie, cu proba scrisă la Limba și Literatura română, la care elevii au avut de rezolvat mai multe subiecte. Fiecare absolvent a trebuit să fie prezent în sala de examen începând cu ora 8:30, pentru ca proba să înceapă, în cele mai bune condiții, la ora 9:00.

Atunci, elevii au primit subiectele și au avut la dispoziție două ore pentru a rezolva. Sunt punctate, între altele, originalitatea, respectarea regulilor de gramatică, dar și lizibilitatea.

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la prima probă de la Evaluarea Națională

La prima probă scrisă de la Evaluarea Națională, cea la Limba și Literatura Română, elevii au avut de rezolvat două subiecte. La primul dintre ele, elevilor li s-a cerut să redacteze o compunere în care să argumenteze apartenența unui text la genul dramatic.

Apoi, la subiectul al doilea, absolvenților de gimnazu li s-a erut să scrie o compunere plecând de la o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură. Profesorii intervievați de Adevărul susțin că aceste subiecte nu sunt unele grele.

„Nu sunt subiecte foarte dificile per ansamblu, dar anumite cerinţe îi pot pune în încurcătură pe elevi. Textul dramatic de la prima parte e destul de dificil de citit şi înţeles. Nu cred că e foarte bine ales fragmentul pentru că nu explică comportamentul personajului, nu îi sunt motivate reacţiile”, arată profesoara Cristina Tunegaru.

Scriitoarea Mihaela Apetrei nu împărtășește aceeași opinie.

„Subiectele de la Evaluarea Nationala din acest an sunt din categoria celor foarte usor de rezolvat, construite parca pentru copiii cu rezultate sub media unei clase obişnuite. Acest lucru nu ar trebui sa fie o bucurie pentru nimeni. Copiii vor fi departajati cu greu si, probabil, in special pe baza compunerilor, a căror corectare presupune un grad mai mare de subiectivism decât partea de gramatică, vocabular si intelegere a textului”, atrage atenţia Mihaela Apetrei

Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională (contează în proporţie de 80%), şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (20%).

Repartizarea computerizată la liceu are loc pe 12 iulie.