Cum se păcălesc, de fapt, românii care își cumpără mașini vechi. Pierd lunar bani mulți

Încă o lovitură de proporții pentru deținătorii de mașini second-hand care ar putea întâmpina probleme privind reparațiile. Atenție șoferi, costurile vor fi foarte ridicate!

Un studiu recent al Biroului Asigurătorilor de Automobile din România (BAAR) efectuat pe 500.000 de cazuri scoate în evidență faptul că reparațiile, fie ele acoperite de asigurările RCA sau CASCO, sau „pe persoană fizică“, cunosc o creștere accentuată.

Costurile cele mai mari s-au înregistrat la automobilele între 3 și 5 ani, unde costul mediu pe reparație a fost de 9.532 de lei în luna martie a anului în curs, în creștere îngrijorătoare față de momentul demarării studiului, respectiv iunie 2017, când costul mediu era de 6.530 de lei.

Sume aproximativ la fel de mari vor plăti și cei care au în garaj mașini între 6 și 9 ani, unde costul mediu a crescut de la 5.800 de lei la aproape 9.200 de lei, potrivit datelor BAAR.

Cum probabil era de așteptat, românii vor scoate sume mai mici din buzunar pentru reparații dacă sunt proprietari de mașini noi sau aproape noi (0-2 ani). Același lucru este valabil și pentru proprietarii de mașini vechi, de peste 10 ani, acolo unde costurile se învârt în jurul valorii de 7.800 de lei.

Dar, chiar și în aceste cazuri, majorările față de anul 2017 sunt însemnate. Acum 3 ani costul mediu pentru reparații era de 5.800 de lei.

„Conform analizei, costurile medii de reparații au crescut de la an la an in intervalul analizat, cu procente cuprinse intre 7% si 12,7%. Aceeasi tendință poate fi observată și din comparația costului mediu aferent fiecărui trimestru I al anilor analizați“, spun specialiștii.