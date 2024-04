Cum se menține Amna slabă? Am aflat secretul siluetei sale: ”E ca și cum ai face multe ore sport” VIDEO EXCLUSIV

Cristina Andreea Mușat este cunoscută de fanii muzicii de la noi sub numele de Amna. Ea este una dintre cele mai frumoase prezențe feminine și una dintre cele mai bune voci de la noi din țară. Artista găsește în permanență noi modalități de a se reinventa și reușește să își uimească mereu publicul. Amna a devenit cunoscută odată cu lansarea hitului „Tell Me Why”, în colaborare cu Tom Boxer, dar și pentru colaborările cu What’s Up și Dorian Popa.

Vedeta în vârstă de 39 de ani pare că ține timpul în loc, căci de-a lungul timpului s-a menținut extraordinar de bine. Astfel, într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, cântăreața ne-a dezvăluit cum reușește să slăbeasă. Atenție: Nu este vorba despre regim alimentar și nici despre sport!

Amna, despre stilul său non-conformist!

Amna a fost sfătuită de-a lungul timpului, de buna sa prietenă Roxana Butnaru să își schimbe stilul. Dacă înainte se îmbrăca mai mult în rochițe destul de elegante, acum încearcă să aleagă ținute cât mai cool, potirivte pentru orice ocazie. Astfel, vedeta i-a ascultat recomandările creatoarei de modă, iar aceasta schimbare pare că făcut-o să se simtă mult mai bine în pielea sa:

„Ascult foarte mult de prietena mea Roxana Butnaru. Ea mi-a tot spus că își dorește foarte mult să merg pe zona asta cool și să nu mai fiu domnița Amna, cu rochițele de nuntă. Așadar, vreau să o ard mai cool și cred că mă prinde!”, ne-a declarat Amna, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Cum se menține Amna slabă? Am aflat secretul siluetei sale

La vârsta de 39 de ani, mamă a unui băiețel de aproape 10 ani, sileuta Amnei este de-a dreptul de invidiat. Întrebată de nenumărate ori cum reușește să se mențină atât de bine, Amna în sfârsit ne-a spus secretul. Nu este vorba doar despre un regim alimentar și despre sport. Secretul este altul, iar vedeta ni l-a dezvăluit fără ezitare:

„Fac fasting intermitent, pilates, masaje… La o sală din București le fac pe toate, iar acolo în complex reușesc să mă duc la fiecare în parte. De la sală, la masaj, de la masaj la pilates și tot așa. Tot acolo mă duc și la o sauna cu infraroșu, ajută foarte mult la detox și la slăbit. E ca și cum ai face câteva ore sport. Chestia asta pe mine m-a ajutat foarte tare. Eu încercam să mă îmbunătățesc și nu reușeam deloc, iar aceasta saună este soluția pe care eu am găsit-o și crede-mă că sunt foarte mulțumită!”, ne-a declarat Amna, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu