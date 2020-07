Cum se folosea Elena Ceaușescu de agenții speciali experți în amor. ”M-am săturat s-o văd pozând în Fecioara Maria”

Regimurile totalitare au luptat, iar cele care mai există luptă pentru a-și justifica și susține acțiunile prin mituri care le simbolizează puterea. Astfel de regimuri folosesc mitopea de stat pentru a transmite adevărurilor filozofice oamenilor. Controlul ideologic se realizează prin intermediul unor mituri noi sau remasterizate.

În acea perioadă, a comunismului dictatorial, au existat miturie comuniste în mediul ideologic specific din anii ’80, România, dominată de dictatura lui Ceaușescu. În efortul sistematic de a schimba conștiința poporului, propagandiști comuniști au primit sarcina de a pune în aplicare o nouă cultură socialistă. Unul dintre scopurile acestei mitopoe de stat a fost să edifice Omul Nou. Mitul Omului Nou, era un element structural al ideologiei Partidului Comunist Român, așa cum este prezentat în documentele doctrinare ale partidului.

În spatele acestor justificări și în spatele ușilor închise, un rol important în ceea ce-și propusese primul fiu al României Socialiste, se aflau organele de securitate, o adevărată mașină de propagandă dar și de teroare. Multe din lucrurile despre care nu se știa aproape nimic, au fost dezvăluite de Generalul Pacepa, fostul șef al Departamentului de Securitate al Statului, care, așa cum povestește chiar el, a ajuns să lucreze în cadrul acestui sistem de opresiune, în ianuarie 1951, după absolvirea facultății.

În cărțile publicate, după fuga sa în America, un capitol amplu l-a dedicat modului în care, conform celor de impact.ro, organele de securitate ale vremii pregăteau tinerele fete ca viitoare agente de spionaj. Celor care erau pregătiți pentru a deveni agenți experți în amor, li se spunea ”ilegali” . Pacepa povestește că aceștia erau recrutați pentru abilitățile și capacitățile lor deosebite, atuul cel mai important al acestora fiind înzestrarea organelor genitale. Conform generaluiui, între 1972 – 1978, cât timp a fost șeful acestei categorii speciale de agenți, potrivit standardelor sovietice, bărbații trebuiau sa aibă penisuri “king-size”, să fie adevărați “lady-killers”. Erau, ulterior, antrenați să-și folosească înzestrarea sexuală împreună cu tehnicile pe care le învățau, pentru a obține un statut social, prin căsătoria cu femei bogate sau influente.

Elena Ceaușescu era recunoscută pentru gelozia exagerată, mai ales dacă persoana în cauză era mai frumoasă și dacă avea un anume statut. Pacepa povestește că a existat un episod în care Elena Ceaușescu i-a cerut să folosească unul din agenții săi pentru a denigra o anume doamnă, de origine evreică, și soția unui secretar loial Partidului Comunist.

“Mai bine i-ai baga pe sub fusta unul dintre agentii aia ai tai ilegali si aratosi. M-am saturat s-o vad pozand in Fecioara Maria”, i-a cerut Elena Ceausescu lui Pacepa.