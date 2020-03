Cum se comportă Sorin Oprescu atunci când este cu iubita lui. Adriana Nica, tratament preferențial

Chiar dacă în ultimii ani, Sorin Oprescu a stat departe de lumina reflectoarelor, relația pe care o are de mai bine de opt ani cu iubta sa, Adriana Nica, rezistă în ciuda problemelor care s-au ivit în viața lor. Fostul primar al Capitalei a demonstrat că are grijă de iubita lui, iar acum, mai mult ca oricând va fi nevoit să o sprijine, având în vedere că Adriana Nica a fost demisă, azi, din funcția de manager al Spitalului Universitar din București. În urmă cu un an cei doi sărbătoreau Ziua Femeii la un restaurant de lux din nordul Capitalei, împreună cu alți doi prieteni.

Sorin Oprescu o răsfață pe Adriana Nica

De cum au ajuns la localul de lux, Sorin Oprescu, s-a comportat galant în prezența iubitei lui, cu care are o relație de mai mulți ani. Meniul comandat de cei doi a fost, mai degrabă, unul obișnuit, aceștia au comandat paste, iar băutura alcoolică, a fost înlocuită cu o sticlă de apă minerală. Atmosfera de la masă a fost întreținută chiar de iubita fostului edil. Atât înainte, cât și după ce au servit masa Adriana Nica s-a amuzat pe seama iubitului ei. Fostul primar al Bucureștiului a acceptat să intre în jocul ei, nearătându-se deranjat de faptul că și prietenii lor se amuzau pe seama lui.

Între timp, Sorin Oprescu a ieșit preț de câteva minute afară, pentru a fuma o țigară, lăsându-și prietena în compania celuilalt cuplu. A intrat grăbit înăuntru, iar după încă o oră pe care au petrecut-o împreună, cei patru au decis să plece. La final, cel care a achitat nota a fost chiar Sorin Oprescu, folosind cardul bancar. Ulterior, a mers să ia mașina, parcată destul de departe, și-a luat iubita și pe cei doi prieteni ai lor și au plecat spre casă.

Sorin Oprescu și Adriana Nica, relație de durată. De opt ani sunt împreună.

Iată ce spunea acum ceva timp Adriana Nica despre relația ei cu Sorin Oprescu.