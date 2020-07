Cum se comportă, de fapt, Andreea Mantea la Puterea Dragostei. Dezvăluirile unui concurent

Andreea Mantea a fost dată de gol de unul din concurenții de la Puterea Dragostei! Cum se comportă cunoscuta prezentatoare de televiziune în spatele camerelor de luat vederi?

Andreea Mantea a anunțat deja de săptămâni bune că urmează să renunțe la proiectul pe care l-a început în urmă cu doi ani în Turcia. Deși a făcut nenumărate sacrificii pentru a putea prezenta Puterea Dragostei, vedeta a susținut că acestea nu merită, pentru că familia este mai importantă. Aceasta s-a reîntors de tot în România alături de fiul său care mai fericit decât niciodată să-l aibă pe tatăl lui și pe cei dragi alături. Pentru că a pus suflet în cele două sezoane, despărțirea a fost grea pentru ea, dar și pentru unii concurenți de care s-a atașat extrem de tare.

Livian a fost unul dintre ei, care păsește azi în gala cea mare plin de regrete că povestea lor din Turcia se termină. Azi, 26 august, se va alege câștigătorul trofeului și al premiului uriaș la care mulți dintre tineri au râvnit. Cunoscutul fiul al lui Nelson Mondialu’ a recunoscut că deseori Mantea a venit cu sfaturi foarte utile care l-au ajutat să ia hotărâri importante pentru parcursul său în emisiune, dar care-i vor folosi și în viață. Mărturisirile de pe ultima sută de metri nici nu puteau fi altfel decât extrem de emoționante.

”Nu are rost să mai spun că Andrea Mantea e o sursă de inspirație pentru tineri. Nu are rost să mai spun că Andreea când vorbește o face cu tot corpul, când zâmbește o face la fel. Are o mimică a feței ieșită din comun. Andreea e capabilă să se muleze în orice situație, pe orice subiect, în orice emisiune. Și a dovedit asta. În ochii mei, i-am spus și ei, Andreea a fost ca și sora aia vitregă care stai pe gânduri: bă, îți vrea binele sau nu-ți vrea binele. Ea îmi zicea de bine, eu o luam un pic altfel. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru toate vorbele de încurajare”

Livian (Sursa: wowbiz.ro)