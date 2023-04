Cum se ciocnesc ouăle roșii, de fapt. Mulți români greșesc

Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin. An de an, creștinii ortodocși păstrează cu sfințenie tradiții vechi, printre care și ciocnitul ouălor de Paște. Acest obicei are la bază o istorisire biblică, iar legenda spune că Fecioara Maria a fost cea care a dus primele ouă înroșite și le-a dat de pomană sărmanilor. De atunci, ciocnitul ouălor este nelipsit de la masa de Paște a românilor. Dar cum se ciocnesc ouăle de roșii, de fapt? Există anumite reguli clare!

Cum se ciocnesc ouăle roșii, de fapt

Ciocnitul ouălor de Paște poartă o însemnătate religioasă aparte. În prima zi de Paște, creștinii celebrează Învierea Mântuitorului, iar pe masa de Paște, alături de bucatele tradiționale, se regăsesc și ouăle colorate. Tradiția mai arată că odată cu ciocnirea acestora se mai adresează și urările de „Hristos a Înviat!”. Persoana cu care se ciocnește va răspunde prin „Adevărat a Înviat”.

Ciocnitul ouălor, însă, are și niște etape importante! Conform obiceiului, în prima zi de Paște, ouăle se ciocnesc doar cap-cap, în a doua zi, cap-dos, iar în a treia zi, dos-dos.

De ce ciocnim ouă de Paște

Tradiția creștină spune că, pe când Iisus era răstignit pe cruce, Maria a încercat să îi înduplece pe iudei ducându-le un coş cu ouă. Dar aceştia au început să îl chinuie şi mai tare pe Iisus.

Plângând și rugându-se, Fecioara Maria a pus coşul la picioarele lui Hristos. Când acestea s-au înroşit de la sângele care se scurgea pe picioarele Lui, El i-a spus Mariei: „De acum să faceţi şi voi ouă roşii, în aducere aminte”. De atunci, creştinii vopsesc ouăle roşii, an de an, şi le ciocnesc în dimineaţa Învierii lui Iisus.

În prezent, gospodinele vopsesc ouăle de Paște în diverse culori: de la roşu, galben, orange, roşu, verde, albastru, până la negru. În schimb, ouăle negre se fac în amintirea celor care au murit. În zonele rurale, se spune că dacă aceste ouă negre sunt ciocnite în numele celor decedați, ei vor afla că pe pământ a venit Paştele şi se vor bucura alături de cei vii.

Superstiții legate de oul roșu de Paște

Ouăle de Paşte, conform tradiţiei, trebuie adunate din cuibar în miercurea din a patra săptămână a Postului Mare a Paștelui. Aceasta este numită şi „miercurea Paresimilor”.

Există obiceiul ca de la Lăsatul Secului şi până în această zi, gospodinele să nu strângă ouăle.

Credinţa populară spune că ouăle alese în această zi nu se strică până la Paşte.

Vinerea mare sau joia mare, în unele regiuni, sunt zilele în care toate gospodinele vopsesc ouăle roșii de Paște.

În această zi se ține post negru și nu se mai fac alte treburi prin locuință, decât preparatele tradiționale pentru masa de sărbătoare.

În unele părţi ale ţării, mai există obiceiul ca, în dimineaţa din duminica Paştelui, să-şi spele faţa cu apă nouă sau apă neîncepută, în care pune un ou roşu. Astfel, vor fi tot anul frumoşi şi sănătoşi ca un ou roşu.

