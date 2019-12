Cum se calculează, de fapt, greutatea unui porc fără a avea un cântar la îndemână

Vrei să mergi la târg să-ţi cumperi porc pentru Crăciun, dar ţi-e teamă că nu o să ai unde să-l cântăreşti? A mai rămas doar o lună până la Ignat, când, oficial, se sacrifică porcul ce va îmbogăţi mesele sărbătorilor de iarnă. Așadar, dacă eşti curios să ştii ce greutate are, poți afla asta fără a avea la îndemână un cântar.

Metoda este una de aproximare a greutăţii animalului, dar care se dovedeşte a fi extrem de utilă:

Primul pas – se măsoară lungimea porcului (L), începând din spatele urechilor şi până unde incepe coada.

Pasul doi – se măsoară circumferinţa porcului (C), care se face din spatele picioarelor din faţă ale animalului.

Greutatea aproximativă a porcului va fi notată în formula de calcul cu G

Formula de calcul:

G = C x C X L x 69,3

unde:

G – Greutatea aproximativă a porcului

L – lungimea porcului

C – circumferinţa porcului

69,3 – constanta de calcul

Pentru a se afla greutatea carcasei porcului se înmulţeşte greutatea aproximativa cu 0,72

Carcasa = G x 0,72

Exemplu: Un porc cu o lungime L de 1,02 şi o circumferinţă C de 1,27 metri are următoarea formula de calcul: G = 1,27×1,27×1,02×69,3 = 114 kilograme. De reținut că această formulă are o marjă de eroare de maximum 3 procente!

De asemene, poţi calcula inclusiv greutatea carcasei de porc. Iată cum: greutatea corpului înmulțită cu 0,72 (constantă de calcul). Un porc de 110 kg are astfel o carcasă cu greutatea de 82 kg.

Model calcul:

L= 1,02 m

C = 1,27 m

G = C X C X L x 69,3 = 1,27 X 1,27 X 1,02 X 69,3 = 114 kg

Greutatea carcasei este G X 0,72, adică 82 kg.