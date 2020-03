Cum se apără Dorian Popa, după ce a fost acuzat că răspândește informații false. ”Trebuie să transmitem ce am înțeles!”

Dorian Popa, unul dintre cei mai iubiți artiști și vloggeri, a fost acuzat recent că răspândește informații false în privința coronaviruslui. Cum se apără acesta? A făcut precizări într-un intreviu acordat paginademedia.ro.

Cum se apără Dorian Popa, după ce a fost acuzat că răspândește informații false.

În videoclipul cu pricina, acesta vorbea, printre altele, de tot felul de conspirații împotriva Chinei, despre al Treilea Război Mondial. Clipul a generat controverse și chiar o reacție din partea a unui alt producător de conținut video de pe net, este vorba de Marian Ionescu, zis și Mariciu. Acest clip al lui Mariciu a fost banat de Dorian Popa, care explică și de ce.

”Eu nu apucasem să văd videoclipul, echipa mea de PR s-a ocupat de clame, întrucât am înțeles că era un videoclip în care dânsul încerca ușor-ușor să-mi atace inteligența, să mă jognească, lucruri pe care le-au mai făcut și alții, însă echipa mea de PR a considerat că dacă voia să facă acest lucru, putea să o facă și fără să-mi ia materialul mie”, a declarat Dorian Popa. În ceea ce privește acuzațiile de răspândire a informațiilor false, acesta se apără spunând că clipul să începe cu ”Hâtz cu teoria conspirației și Hâtz cu bazaconii și cu filme care au fost născocite de creativitatea mea”. Acesta spune că este pură ficțiune ceea ce a spus pe vlog și nicidecum nu a făcut-o cu gândul de a influența.

”Era o joacă”

”Era o joacă și sunt vloggeri afară de un nivel uriaș care au teorii ale conspirației care au milioane de vizualizări și nu se mai creează atâta panică. Teoria conspirației este o chestie fictivă și lucruri cu care ne putem juca, pentru că suntem într-o lume liberă, nu? Fiecare are dreptul să se joace cu creativitatea lui cum vrea, eu nu am folosit asta ca o armă a influențării și spre deosebire de alți colegi de-ai mei nici nu am speculat acest moment pentru a-mi face vreo creștere fabuloasă sau spectaculoasă de cifre. Pur și simplu, pentru oricine mă urmărește, este foarte simplu să observe că joburile mele decurg la fel de normal, acum chiar sunt pe șantier, muncesc, asta filmez, am făcut și un clip cu teoria conspirației și mi-l asum, dacă nu mi-l asumam era acum jos de pe canal”, a mai explicat Dorian Popa, care consideră că a escaladat un pic naiv acest moment, repetând că, nicidecum filmulețul său nu începe într-o notă serioasă.

Dorian Popa si un videoclip controversat. Despre coronavirus VIDEO. „A fost o joacă. Am expus niște lucruri fictive. Am încercat să fac o parodie despre teorii ale conspirației care circulă pe tema Coronavirusului” – Dorian Popa.De ce a făcut un clip în care a expus teorii ale conspirației? S-a gândit la efecte? De ce a banat Dorian Popa un film făcut de Marian Ionescu – Mariciu, care îl critica pentru postare?Despre controversatul clip, dar și despre influenceri și responsabilitate în această perioadă, într-un dialog cu Petrisor Obae, editorul Paginademedia.ro.Detalii, pe Paginademedia.ro: https://bit.ly/2QoQzer Publicată de Pagina de Media pe Marţi, 17 martie 2020

Recunoaște că problema coronavirusului este una gravă

La video-ul său Dorian Popa a avut reacții și ”foarte cool” și chiar menționează că a apărut în presă. Mai bine de atât nu puteam legaliza comedia ce urma, am legalizat-o din punct de vedere regizoral ca la carte.

Totuși, Dorian Popa recunoaște că problema coronavirsului este una cât se poate de serioasă, dar că asta nu înseamnă că ”trebuie să ne pierdem simțul umorului, că trebuie să ne panicăm, că trebuie să ne frustrăm și să ne blocăm și să facem din ele momente negative care se ne marcheze”. Tot Dorian Popa mizează pe umor și bună-dispoziție pentru a rezista mai bine crizei coronavirusului. Ce trebuie să transmită el ca vlogger pe mai departe? Acesta a răspuns: ”Eu cred că Dumenzeu ne poate ajuta pe noi influencerii să fim mai buni cu cei din jurul nostru, încercând să le transmitem ceea ce am înțeles și noi că trebuie să facem în privința prevenirii infectării. Că trebuie să stea cât mai mult în case, să iasă numai în cazuri de urgență, să se dezinfecteze cât mai mult posibil. Ceea ce încerc să surprind eu este evoluția zilnică, deocamdată Bucureștiul este normal”, a mai declarat Dorian Popa.