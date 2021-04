Cum să prăjești cartofi fără pic de ulei. Strategia incredibilă folosită de acești bucătari

Cartofii prăjiți ne fură ani din viață, cel puțin asta demonstrează cea mai recentă cercetare făcută de Societatea Americană de Nutriție. Specialiștii au analizat vreme de opt ani mii de oameni, iar rezultatele sunt înspăimântătoare. Nu cartoful este problema, ci leguma în asociere cu uleiul încins. Dar ce bine că avem variante de unde alege. Fie îi putem prepara la cuptor, fie, mai nou, într-un aparat special de înăbușit cartofi.

Metoda pentru a prăji cartofii cu doar o singură linguriță de ulei

În Statele Unite și în cea mai mare parte a Canadei, termenul cartofi prăjiți, uneori valorificat drept ”cartofi prăjiți” sau scurtat la ”cartofi”, se referă la toate felurile de mâncare de cartofi alungiți prăjiți. În Regatul Unit, Australia, Africa de Sud, Irlanda și Noua Zeelandă, termenul ”chipsuri” este în general folosit în schimb, deși cartofii prăjiți tăiați subțire sunt numiți de obicei cartofi prăjiți, cartofi fripți sau pommes frites (din franceză), pentru a le distinge de chipsuri, care sunt tăiate mai groase.

O persoană din SUA sau Canada s-ar putea referi la aceste chipsuri mai groase, cele sub formă de cartofi prăjiți, în funcție de formă, deoarece cuvântul chipsuri este mai des folosit pentru a se referi la chipsuri de cartofi, cunoscute în Marea Britanie și Irlanda ca chipsuri.

Thomas Jefferson a avut ”cartofi serviți în mod francez” la o cină de la Casa Albă din 1802. Expresia ”cartofi prăjiți în stil francez” a apărut pentru prima dată în limba engleză în lucrarea ”Cookery for Maids of All Work” din 1856 de E. Warren: „Cartofi prăjiți francezi. – Tăiați cartofii noi în felii subțiri, puneți-i în grăsime clocotită și puțină sare; prăjiți pe ambele părți până se ajunge la o culoare maronie- aurie deschisă; scurgeți”.

Ingrediente:

1kg cartofi pentru prăjit

1 linguriță ulei

sare și piper

2 lingurițe curcuma

2 lingurițe condimente grătar

Mod de preparare:

Primul pas constră în curățarea cartofilor și spălarea lor. După această acțiune, taie-i în bastonașe sau în forma dorită. Amestecă într-un castron puțin ulei cu sare, piper, curcuma și condimente pentru grătar. În cazul condimentelor din urmă, acestea sunt opționale, astfel că poți renunța la ele dară vrei o porție simplă de cartofi. Curcuma este necesară, deoarece ea va aduce legumelor culoarea autentică de cartofi ”prăjiți”.

Așază într-o tavă din silicon cartofii, apoi adaugă amestecul de ulei și condimente. Ai grijă să-l împarți uniform. Pentru asta te poți ajuta de o pensulă; ea te va ajuta să distribui peste tot mixul de grăsime și condimente, așa încât aromele să ajungă peste tot.

Dă tava la cuptor pentru proximativ o oră, la 150 de grade Celsius. La jumătatea timpului, întoarce cartofii pe partea cealaltă, pentru a te asigura că sunt gătiți uniform. Trebuie precizat că timpul ar putea varia în funcție de eficiența cuptorului, așa că fii cu ochii pe cartofi. Când aceștia sunt gata, scoate-i din cuptor și savurează-i alături de toppingurile favorite.