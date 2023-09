Cum să păstrezi legumele proaspete pentru două săptămâni. Trucul genial folosit de experți

Revitalizarea alimentelor, în loc să fie aruncate, nu numai că ajută la reducerea risipei alimentare, dar te ajută și să economisește bani, pentru că asta înseamnă că nu trebuie să mergi să procuri, la câteva zile, legume proaspete. Iată un truc care te ajută să le menții fresh mai mult timp.

Cum să păstrezi legumele proaspete mai mult timp

Depozitarea corectă a legumelor le va menține proaspete și sigure pentru a fi consumate. În timp ce unele dintre elee trebuie depozitate în frigider, altele trebuie să se coacă înainte de a le pune la rece, iar altele se păstrează cel mai bine la temperatura camerei sau într-un loc răcoros și uscat.

Jamie Crummie, co-fondatorul aplicației Too Good To Go, care ajută magazinele să vândă surplusul de stocuri la prețuri mici pentru a le împiedica să le arunce, a explicat pentru mirror.co.uk, cum trebuie să procedezi în cazul unora dintre legume. A dat exemplu castraveții, morcovii, țelina, dar și ceapa, câteva dintre ingredientele des folosite la mâncăruri.

”Anumite legume, cum ar fi castraveții, țelina sau morcovii, se pot înmuia și își pot pierde crocantul dacă sunt lăsate pentru o perioadă de timp. Pentru a evita acest lucru, pur și simplu tăiați-le în bastonașe și puneți-le într-un borcan cu apă rece în frigider (asigurați-vă că este ermetic!). Amintiți-vă doar să schimbați apa în fiecare zi sau cam așa ceva pentru a menține prospețimea. Acest hack funcționează și pentru a reînvia legumele care s-au înmuiat deja!”, a explicat acesta.

Unde trebuie depozitată ceapa

Fie că îți vine să crezi sau nu, foarte mulți nu știu cum să depoziteze corect ceapa, pentru a o avea proaspătă și bună de folosit la mâncăruri cât mai mult timp.

Experții în alimentație susțin că ceapa are nevoie de un loc răcoros, întunecat și uscat pentru a rămâne proaspătă mai mult timp, așa că ar trebui depozitată într-un ”coș bine ventilat” ce trebuie să stea într-un dulap întunecat din casă. Atenție, cepei nu îi ”plac” temperaturile de îngheț.

Și, totodată, această legumă care ne face adesea să vărsăm lacrimi nu ar trebui așezată niciodată lângă cartofi.

