Cum s-au distrat Dani Oțil și soția sa, alături de nașii celebri. Ce au făcut cu ‘Mama Natură’ și soțul ei

În urmă cu 10 zile, pe 15 mai, Dani Oțil și partenera sa, Gabriela Prisăcariu, spuneau Da la Starea Civilă. Nașii de cununie au fost Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu. Nunta celor doi a fost una pe cinste, particpând toți prietenii, colegii și familiile celor doi tineri însurăței. După cum este obiceiul la români, cei doi proaspăt căsătoriți au mers la nașii pentru a-i scoate în oraș.

După un șir lung de relații, una dintre ele chiar cu celebra Miahela Rădulescu, nimeni n mai credea că Dani Oțil va renunța la burlăcie. Dar, cum niciodată nu e bine să spui niciodată, lucrurile s-au schimbat. În urmă cu câteva luni Dani Oțil anunța pe rețelele de socializare că va deveni tătic. Partenera sa, Gabriela Prisăcariu, era deja însărcinată în câteva luni. Momentul a luat prin surprindere tot showbiz-ul românesc.

Ulterior, fără să spună foarte multe, pe 15 mai, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu spuneau Da la Ofițerul de Stare Civilă. Cuplul avea să fie însoțit de colegii din Atena 1, familiile celor doi, și nașii, Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu. Surse apropiate spun că petrecerea de după a fost una de zile mari, iar invitații s-au simțit foarte bine. Cum era de așteptat, proaspăta căsătorită, Gabriela, și-a schimbat și pe rețelele de socializare numele. Astfel că fanii de-acum o pot urmări pe Gabriela Oțil, fostă Prisăcariu.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi. Plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și cei din platou.

Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a glumit Dani Oțil în platoul „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1.